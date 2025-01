Giudice Sportivo, Eccellenza: sono sette i giocatori sanzionati per almeno una giornata

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 26/01/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 20/02/2025

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

(sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata).

AMMONIZIONE (VI INFR)

BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

MARIANI ALBERTO (ATHLETIC CLUB ALBARO)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FENATI GIOVANNI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

(sanzione attenuata per la tenuità dell'espressione utilizzata).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DONARINI ATTILIO (ATHLETIC CLUB ALBARO)

PACCAGNINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

CASSINI STEFANO (TAGGIA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

MICHELOTTI SIMONE (CAMPOMORONE SANT'OLCESE)

TRAVERSO ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

COLANTONIO LUCA (TAGGIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRIOZZO GIANLUCA (ANGELO BAIARDO)

CAMPANELLA GIOELE (ANGELO BAIARDO)

FRANCHI LUCA (CAMPOMORONE SANT'OLCESE)

ROBOTTI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

CHIRIACO MATTIA (PRAESE 1945)

CAPPELLI CRISTIAN (RIVASAMBA H.C.A.)

CASTALDO LUIGI (TAGGIA)

FALL MAMADOU (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

MARCHINI ANDREA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (SAN FRANCESCO LOANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MINARDI IACOPO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT'OLCESE)

ALLOCCA GIACOMO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE PAOLI SAMUELE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

RAPETTI SIMONE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)

RUFFINO ANDREA (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (II INFR)

BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

MORANDO NICOLA (CELLE VARAZZE F.B.C.)

CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

BONIFAZIO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)

MATAROZZI ANDREA (SERRA RICCO 1971)

SANGUINETI FEDERICO (SERRA RICCO 1971)

GALLO VALERIO (TAGGIA)

TADDEI MAX (TAGGIA)

AMMONIZIONE (I INFR)

CARBONI CHRISTIAN (ANGELO BAIARDO)

BALDUCCI PIETRO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

VOLGGER JURI (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAMMAROTA FEDERICO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

DOTTO LORENZO (PRAESE 1945)

LASAGNA PIETRO (RIVASAMBA H.C.A.)

CIAMPA DAVIDE (SERRA RICCO 1971)

LUSIANI ALESSANDRO (SERRA RICCO 1971)