Pallanuoto, segnali di crescita per le giovanili del Doria Loano. Pisano: "Sulla strada giusta, ma ci vorrà tempo"

Primi segnali concreti di crescita per le giovani leve della pallanuoto targata Doria Nuoto Loano. Da questa stagione, le squadre giovanili sono affidate alla guida esperta di Andrea Pisano, figura storica e indimenticata protagonista dell'epoca d'oro della Rari Nantes Savona e della Nazionale italiana.

Lo stesso Pisano sottolinea con soddisfazione i progressi dei suoi atleti, frutto dell’impegno costante in piscina: “Dagli Under 16 agli Under 12, tutti stanno facendo passi avanti - ha dichiarato - Il gruppo Under 16 sta affrontando difficoltà nel proprio campionato, ma è formato in parte da un nucleo di Under 14 che sta giocando sotto età. Questo permette loro di accumulare esperienza preziosa, che si traduce in ottimi risultati nel campionato di categoria, dove abbiamo già ottenuto tre vittorie”.

Pisano, però, invita alla pazienza: “Dopo quasi cinque mesi di lavoro, siamo sulla strada giusta, ma ci vorrà tempo”. “Insieme al mio staff, composto da Tiziano Bottelli, Marco Scorza e Rosalinda Farinazzo, stiamo facendo un lavoro eccellente anche sul fronte del reclutamento - ha concluso Pisano - un aspetto fondamentale per il futuro”.

I ragazzi del Settore Giovanile della Pallanuoto del Doria Nuoto Loano :

Under 9

2016

Perlungher Giacomo

Azaouzi Nader

Pierucci Leonardo

Esordienti

2015

Barbi Edoardo

Badano Andrea

2014

Sirito Mattia

Bertone Davide

Genta Andrea

Bottelli Filippo

Malatesta Lorenzo

Pelosi Francesco

Esposito Giovanni

Colman Luigi

Caruso Alessandro

Azaouzi Hakim

Staricco Giovanni

2013

Aguirre Quispe Dylan

Magra Marco

De Rosa Gioele

Volpe Giovanni

Ragazzi

2012

Zunino Simone

Forneris Adriano

Mancuso Michele

Fossati Matteo

Puma Antonio

Ciaccio Nicolò

Martino Ettore

Boccone Giuseppe

2011

De Leo Samuele

Inuso Marco

Corallini Daniele

Vignone Diego

Beato Francesco

Abbate Matteo

Bertolino Michele

Parodi Tommaso

Scorza Tommaso

Rossanino Andrea

Garofalo Lorenzo

Pugliano Pietro

Allievi

2010

Biga Lorenzo

2009

Maglio Paolo

Pesce Alessandro

Tomatis Pietro

Allieve

2009

Opizzo Sara