Volley, il candidato alla presidenza regionale Paolo Bassi incontra le società del ponente

C’è fermento alla Federazione Italiana Pallavolo, a livello nazionale ma anche regionale. Febbraio sarà infatti il mese del rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2025-2028. In Liguria si eleggeranno presidenti e consiglieri sia per i tre Comitati Territoriali (Ponente, Levante e Centro), sia per il Comitato Regionale.

Proprio per il Comitato Regionale ci sarà la sfida tra Paolo Bassi, attuale presidente del C.T. Centro ed erede designato dalla presidentessa uscente Anna Del Vigo, e Renzo Grippino, ex vicepresidente del Comitato Regionale ed ex arbitro.

Ieri sera (29 gennaio, ndr), nella prestigiosa cornice della sala consiliare dello storico Palazzo Ricci a Finalborgo, è stato Bassi incontrare le società savonesi in una riunione con al centro i programmi futuri da mettere in atto nell'eventualità di una sua elezione e in cui si è discusso di problematiche emerse nel corso di questi ultimi anni.

Paolo Bassi nasce come giocatore, prima, e allenatore, poi, della Pallavolo Vallestura che ha ottenuto in passato risultati prestigiosi a livello regionale e nazionale pur essendo una realtà quasi di nicchia. Quattro anni fa Paolo ha messo la sua enorme passione per il volley a disposizione del Comitato Territoriale Centro essendo stato eletto come Presidente. Questo lo ha portato ad avere delle conoscenze burocratiche e pratiche e ad essere preparato sugli aspetti organizzativi riguardanti la gestione di un Comitato.

Insieme a lui, per la provincia di Savona, si è candidata Daria Molina, dirigente del Volley Finale ed ex allenatrice con un passato da consigliere provinciale insieme a Marco Rossi e alla compianta Matilde Falco, con delega al settore Promozione e Selezione Provinciale. Dal 2013 Daria è anche Dirigente Accompagnatrice della Selezione Regionale Liguria (femminile fino al 2020 e maschile dal 2021 ad oggi).

Durante l’incontro si sono toccati tantissimi argomenti, dagli arbitri, agli allenatori, ai campionati, e c’è stata occasione di discutere anche di beach volley (visti i partecipanti presenti), un settore con grandi potenzialità di crescita rimasto un po’ troppo a lungo nella penombra.

Questa sera Paolo Bassi sarà ad Ospedaletti per incontrare le società dell’imperiese in vista del 16 febbraio quando si conosceranno i nuovi vertici della pallavolo ligure.