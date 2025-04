Pallavolo: nel campionato Under 16 si ferma al tie-break la corsa della scuola di pallavolo Mazzucchelli Sanremo

Le ragazze di coach Fabrizio Cane hanno preso parte al campionato denominato “Eccellenza”, come rileva il nome il girone racchiudeva le migliori espressioni di categoria del comitato territoriale Imperia/Savona. Al termine del girone la squadra ORP si piazzava al secondo posto con l'accesso ai playoff. Il primo turno ha visto le ragazze del Presidente Galliano affrontare il Gabbiano Andora, superate con un doppio 3-0.

Il Golfo di Diana Volley è stato l'avversario del secondo turno, dopo una sconfitta in trasferta per 3 a 1 le ragazze green hanno ottenuto la vittoria casalinga con lo stesso risultato portando coì la serie al “golden set” ovvero un set ai 15 punti decisivo per la vittoria. In una palestra Citera gremita e calda le ragazze Mazzu si sono aggiudicate la vittoria col punteggio di 20 a 18, accedendo così alle semifinali. Avversario di turno l'Albenga Volley, battuto in entrambe le occasioni in campionato. Nella serie di semifinale le ragazze di coach Cane non riescono a ripetersi ed accedono alla finale per il terzo posto. Finale che vede le ragazze Mazzu opposte al Carcare. Il risultato finale sorride alle ragazze savonesi dopo piu' di due ore di partita,con un tiebreak giocato fino all'ultima palla, terminato appunto 15-13.

Coach Fabrizio Cane “Il campionato è stato come ci aspettavamo molto impegnativo sotto il profilo agonistico con avversari di spessore, altrettanto sotto il profilo logistico visto lo sbilanciamento verso il savonese delle società coinvolte. Le ragazze sono molto cresciute in tutti gli aspetti: fisico, tecnico, agonistico e non ultimo mentale. C'è una punta di amarezza per non aver conquistato il terzo posto che avrebbe consentito l'accesso alle fasi regionali, ma il campo ha decretato diversamente e dobbiamo farne tesoro. Resta tutto il resto: una grande esperienza che porteremo nelle stagioni future ed alle ragazze ripeto ancora una volta che hanno fatto un campionato fantastico".