Albisola in lutto, è scomparso Gianluca "Sissi" Silvestrini: storico prof e allenatore di pallavolo

Albisola Superiore piange la scomparsa a 75 anni di Gianluca Silvestrini.

Conosciuto da tutti come "Sissi", è stato per anni un professore di educazione fisica. Ha insegnato a diverse generazioni di savonesi che nelle ultime ore sui social lo stanno ricordando con affetto.

Grande appassionato di fotografia, è stato per diverso tempo anche un allenatore di pallavolo a Celle, Savona e soprattutto Albisola. Un grande innovatore.

"La società Albisola Pallavolo - Planet Volley esprime profondo dolore e si unisce al cordoglio per la scomparsa di Giancarlo Silvestrini, allenatore illustre della nostra società e personaggio estremamente noto nel mondo della pallavolo locale. Un abbraccio sentito ai familiari" il cordoglio della società pallavolistica albisolese.

"Ci sono arbitri che lo avevano conosciuto da ragazzini, altri sono arrivati quando lui era già un 'grande vecchio' della pallavolo. Se ne è andato Giancarlo "Sissi" Silvestrini, allenatore e pioniere nell'elaborazione delle statistiche di squadra, era stato fra i protagonisti della cavalcata dell'Albisola dalla C alla B1, fino alla vittoria della Coppa Italia, la prima arrivata in Liguria - ricordano dalla pagina Facebook Arbitri Volley Liguria Ponente - Oggi (ieri.ndr) in tutte le partite del Ct Liguria Ponente viene osservato un minuto di silenzio. E' vero, aveva un carattere tutto a modo suo, però la sua correttezza e la sua simpatia grezza lo hanno fatto benvolere da tutti. Ora Sissi sarà con Scipio a studiare schemi, magari dicendo a Tommy che 'quella era doppia'".

Il funerale verrà celebrato domani, martedì 13 gennaio alle 9 nella parrocchia N. S. Stella Maris ad Albisola Superiore.