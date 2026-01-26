 / Volley

Volley, Serie D femminile: Carcare in crescendo sul Sant'Antonio, 3-0 per le biancorosse

Seconda vittoria consecutiva per Carcare, utili a migliorare la classifica e a far morale in vista delle prossime tre partite decisamente ostiche.

Il primo set vede le padrone di casa decisamente in difficoltà contro le esperte e navigate avversarie, che se pur prive del palleggio titolare si fanno valere piazzando sistematicamente palle chirurgiche e pallonetti velenosi. Fazio è costretto a chiamare due time out quasi consecutivi nel tentativo di scuotere le proprie ragazze che stavano patendo oltre misura questo tipo di gioco. 


Piano piano le valligiane recuperano i 5 punti di distacco e sorpassano le genovesi 25 a 22. Giocatrici e pubblico tirano un sospiro di sollievo, per lo scampato pericolo. Trovate le contromisure, le coperture sui pallonetti diventano sistematiche e pertanto cade soltanto qualche palla piazzata, per contro le bande e gli opposti biancorossi ben serviti dal palleggio mettono giù palloni pesanti. 


In questo set da registrare l'infortunio a Magali, costretta ad uscire dal parquet, 25 a 19 il punteggio. Terzo set, vistoso calo fisico e di concentrazione delle ospiti che vengono travolte dal pimpante gioco delle biancorosse che si permettono pure diverse sostituzioni, chiudono con un rassicurante 25 a 11. Come detto in precedenza tre punti che servono da autostima per le ragazze di casa in vista delle prossime partite decisamente insidiose.

