Volley, Serie D femminile: Carcare in crescendo sul Sant'Antonio, 3-0 per le biancorosse

Seconda vittoria consecutiva per Carcare, utili a migliorare la classifica e a far morale in vista delle prossime tre partite decisamente ostiche.

Il primo set vede le padrone di casa decisamente in difficoltà contro le esperte e navigate avversarie, che se pur prive del palleggio titolare si fanno valere piazzando sistematicamente palle chirurgiche e pallonetti velenosi. Fazio è costretto a chiamare due time out quasi consecutivi nel tentativo di scuotere le proprie ragazze che stavano patendo oltre misura questo tipo di gioco.



Piano piano le valligiane recuperano i 5 punti di distacco e sorpassano le genovesi 25 a 22. Giocatrici e pubblico tirano un sospiro di sollievo, per lo scampato pericolo. Trovate le contromisure, le coperture sui pallonetti diventano sistematiche e pertanto cade soltanto qualche palla piazzata, per contro le bande e gli opposti biancorossi ben serviti dal palleggio mettono giù palloni pesanti.



In questo set da registrare l'infortunio a Magali, costretta ad uscire dal parquet, 25 a 19 il punteggio. Terzo set, vistoso calo fisico e di concentrazione delle ospiti che vengono travolte dal pimpante gioco delle biancorosse che si permettono pure diverse sostituzioni, chiudono con un rassicurante 25 a 11. Come detto in precedenza tre punti che servono da autostima per le ragazze di casa in vista delle prossime partite decisamente insidiose.