Volley: tre squadre liguri, otto piemontesi e una lombarda a caccia degli ultimi podi del 26° Torneo della Befana

Archiviate già da sabato le categorie Under 12 mista e Under 13 femminile, rispettivamente con i successi di CogoValle e Fenera Chieri, il 26° Torneo della Befana si appresta ad assegnare gli altri tre titoli. Nel pomeriggio odierno il Palaravizza di Alassio (ingresso libero, attese oltre 1.200 persone) ospiterà le ultime tre finali femminili, in questo ordine: Under 14 (ore 14.30), a seguire Under 16 (indicativamente ore 16) e Under 18 (ore 17).

In via di definizione le protagoniste. Questi gli accoppiamenti delle semifinali, in programma in tarda mattinata: Intercomunale Cagno Como-Libellula Bra e Chieri-Sammaborgo (U14); Cogovalle-Marene e Monviso-Albenga (U16), Busca-Cherasco e Sammaborgo-Albisola (U18). Prevista la diretta streaming (collegamento da Facebook Alassio Befana).

Tre sono dunque le liguri ancora in corsa per il podio, a fronte di otto piemontesi e una compagine lombarda. Il club genovese del CogoValle va dunque a caccia della terza medaglia dopo la vittoria nella U12 e il secondo posto nella U13.

Quest’oggi, al termine della finale Under 18 si terrà la grande premiazione delle 55 squadre che hanno preso parte a queste tre categorie. Tra i tanti premi, anche i cuscini di Uni Women Italy, l’organizzazione che si occupa della tutela dei diritti delle donne, buoni di partecipazione al Move On International Volley Camp della prossima estate ad Alassio, ingressi alle Finali della Coppa Italia Frecciarossa (Torino, 24-25 gennaio) e biglietti omaggio per gli incontri casalinghi della Cuneo Granda Volley di A1 femminile.

L’organizzazione del 26° Torneo Nazionale della Befana (85 squadre partecipanti, con 14 impianti di gioco coinvolti in 11 località) è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con il sostegno di Comune di Alassio (su input del Comitato Locale per il Turismo), con la collaborazione di Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria e con il supporto di tutti i Comuni sedi della competizione, delle Asd del territorio, dell’Associazione Albergatori Alassio, del Consorzio Un Mare di Shopping e di Assoristobar.





I roster delle formazioni vincitrici

Under 12 (Cogovalle Valle Stura): Marta Leoncini, Elena Campo, Aurora Miragliotta, Irene Ottonello, Flora Noli, Gaia Ravera, Azzurra Ciarlo, Greta Ravecca, Eleonora Patrone, Nina Pastorino. All. Elena Rossi, Martina Gabelloni.

Under 13 (Club 76 Fenera Chieri Gold Santena Volley): Giulia Milan, Ginevra Simonetti, Alice Lanfranco, Diana Pioletti, Sofia Messina, Martina Alberighi, Elisabetta Mihalescu, Ylenia Lorusso, Adele De Luca, Martina Tresoldi, Valentina Defend, Martina Cavaglià, Alice Alberighi, Sveva Lattarico. All. Alice Pampuro, Diego D’Alessandro. Dirigente Massimo Bianchi.





I premi speciali

Under 12: Gaia Ravera (Cogovalle, mvp), Carlotta Tedesco (Monvì, miglior difesa), Elena Campo (Cogovalle, palleggio), Irene Ottonello (Cogovalle, attacco).

Under 13: Alice Lanfranco (Chieri, mvp), Carlotta Vola (Valle Belbo, difesa), Marta Rena (Cogovalle, palleggio), Ginevra Simonetti (Chieri, attacco).



L e classifiche finali dei due tabelloni già conclusi

Under 12: 1. Cogovalle, 2. Monvì Villanova, 3. Villanova Monvì, 4. Dogliani, 5. Balamunt, 6 PlayAsti, 7. Mozzo, 8. Golfo di Diana, 9. Libellula Bra.

Under 13: 1. Club ‘76 Fenera Chieri, 2. Cogovalle, 3. Balamunt, 4. Valle Belbo Canelli, 5. Cherasco, 6. Quiliano, 7. Sammaborgo, 8. Pro Recco, 9. Roero Canale, 10. PlayAsti, 11. Finale Ligure, 12. Intercomunale Cagno, 13. Lilliput 2013, 14. Lilliput 2014, 15. Albenga, 16. Mozzo, 17. Mazzucchelli Sanremo, 18. Santena, 19. Imperia, 20. Maremola Pietra, 21. Libellula Bra.





I podi del 2026

Under 12: 1. Cogovalle, 2. MonVi Villanova, 3. Villanova MonVi.

Under 13: 1. Fenera Chieri, 2. Cogovalle, 3. Balamunt.

Under 14:

Under 16:

Under 18:





I podi della scorsa edizione (2-5 gennaio 2025)

Under 12: 1. Monvi Bam Lpm Vicoforte, 2. Cherasco, 3. Carcare.

Under 13: 1. L’Alba Volley, 2. Lilliput Settimo Torinese, 3. Monvi Bam Lpm.

Under 14: 1. Union Volley Pinerolo, 2. Lilliput, 3. Cus Collegno.

Under 16: 1. Vbc Savigliano, 2. Union Volley Pinerolo, 3. Parella Torino

Under 18: 1. Imperia Volley, 2. L’Alba, 3. Lilliput Settimo Torinese.