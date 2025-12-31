Volley. Coach Totire non è più il tecnico de "La Bollente" risoluzione consensuale tra le parti

E' arrivata a conclusione l'esperienza di Michele Totire alla guida della Pallavolo La Bollente.
La società di Acqui Terme ha comunicato di aver risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con il tecnico.
"La società - si legge nella nota - desidera rivolgere a Totire un sentito ringraziamento per la professionalità, la competenza e la serietà dimostrate nel corso dei mesi di lavoro svolti con il gruppo squadra, apprezzandone l’impegno e la dedizione profusi quotidianamente.
A Michele Totire vanno i migliori auguri della Pallavolo La Bollente per il prosieguo della carriera, sia sotto il profilo professionale sia personale.
La società rende inoltre noto che nei prossimi giorni sarà comunicato il nome della nuova guida tecnica che condurrà la squadra nel prosieguo della stagione".