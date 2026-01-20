Volley, Serie D maschile. Il derby savonese d'alta quota è di Carcare: Finale battuto 3-0 (FOTO)

Il Panificio Le Fragranze Pallavolo Carcare si conferma prima della classe nel girone A del campionato maschile di Serie D, imponendosi con un netto 3-0 sul Dado Matto Finale nel big match della decima giornata e mantenendo due punti di vantaggio sull’Albisola. Con questo successo, i biancorossi salgono a quota 27 punti quando mancano quattro gare alla conclusione della prima fase.

Davanti al pubblico di casa, la squadra allenata da Varano offre una prestazione solida e continua, chiudendo l’incontro in tre set con i parziali di 25-17, 25-20 e 25-14. Un risultato che fotografa l’andamento di una partita sempre controllata dai padroni di casa, capaci di imporre il proprio ritmo fin dalle prime battute e di non concedere reali occasioni di rientro alla formazione finalese.

Carcare si dimostra efficace in tutti i fondamentali, con un buon lavoro a muro e percentuali elevate in ricezione che consentono al palleggiatore di distribuire con continuità il gioco verso bande e centrali, spesso decisivi nella finalizzazione. La concentrazione mostrata nei tre set permette ai locali di gestire con ordine le fasi chiave dell’incontro, senza cali di attenzione.

Il Dado Matto Finale, apparso meno brillante rispetto ad altre uscite stagionali, fatica a contrastare l’intensità dei valligiani. I tentativi dello staff tecnico di cambiare l’inerzia della gara attraverso rotazioni e time out non sortiscono l’effetto sperato, con gli ospiti costretti a inseguire per gran parte dell’incontro.

La vittoria consente al Panificio Le Fragranze di consolidare il primato e di riscattare l’unica sconfitta subita finora nel torneo. L’attenzione ora si sposta sul prossimo turno, che proporrà lo scontro diretto in trasferta contro l’Albisola, appuntamento che si preannuncia decisivo per gli equilibri del girone.