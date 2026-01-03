Volley. Primi titoli in palio oggi pomeriggio al Torneo della Befana di Alassio

Si assegnano oggi al Palaravizza di Alassio i primi due titoli del 26° Torneo della Befana, grande kermesse di volley giovanile, che ha preso il via ieri e che proseguirà sino a lunedì 5, con 85 squadre in campo nei cinque tabelloni, con sfide in 14 impianti di 11 località (Alassio, Imperia, Diano Marina, San Bartolomeo al mare, Andora, Albenga, Ceriale, Loano, Toirano, Pietra Ligure, Finale Ligure).

Nel pomeriggio odierno sono in programma le finali per il podio delle categorie Under 12 mista e Under 13 femminile. In mezzo alla “morsa” dei club piemontesi, a tenere alto i colori della Liguria, ci sono anche le due formazioni del Cogovalle, brillantemente arrivate ai match che assegnano la vittoria.

Questo il programma degli ultimi quattro incontri, in sequenza sui due campi del Palaravizza di Alassio e in diretta Facebook (Alassio Befana).

Finali 3/4° posto (ore 16): Dogliani-Villanova Mondovì (U12) e Valle Belbo Canelli-Balamunt Lanzo Torinese (U13).

Finali 1/2° posto (ore 17.30): Cogovalle-Mondovì Villanova (U12) e Cogovalle-Fenera Chieri (U13).

Al termine si svolgerà le cerimonia di premiazione. Saranno consegnati anche oggetti griffati Un Women Italy, ente che si occupa della tutela dei diritti delle donne, e biglietti per assistere alle Finali della Coppa Italia Frecciarossa (A1 femminile) del 24-25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino.

“Siamo lieti di ospitare anche quest’anno, nell’impianto che ci onoriamo di gestire, il tradizionale Torneo della Befana, le sue finali e le cerimonie di premiazione – affermano Gian Emanuele Fracchia e Igor Colombi, rispettivamente amministratore unico e direttore generale di Gesco, la società in house del Comune che collabora per la buona riuscita della manifestazione -. Alassio ed eventi come questo promuovono e difendono i valori sportivi, la salute, l’integrazione, la lealtà sul campo e fuori dal campo, come speranza verso il futuro dei nostri giovani atleti. Il Torneo della Befana rappresenta anche un importante volano per il turismo. Il nostro saluto, un plauso e i migliori auspici per il nuovo anno vanno pertanto alle 85 squadre, ai 1.200 ragazzi e ragazze, alle loro famiglie e agli staff tecnici, protagonisti di questa splendida iniziativa che apre il 2026 all’insegna dello sport”.

Questa mattina hanno preso il via anche gli altri tre tabelloni (Under 14-16-18 femminile), che proseguiranno sino al pomeriggio di lunedì 5 (finali, sempre al Palaravizza, rispettivamente alle ore 14.45, 16 e 17.15). Da segnalare che, in extremis, il team imperiese Arma Nova ha preso il posto, tra le Under 16 (ben 28 formazioni in lizza), del San Pio X Loano.

L’organizzazione del 26° Torneo Nazionale della Befana è curata dall’Alassio Laigueglia Volley Pgs, sotto l’egida della Fipav, con il sostegno di Comune di Alassio (su input del Comitato Locale per il Turismo), con la collaborazione di Gesco, con il patrocinio di Regione Liguria e Coni Liguria e con il supporto di tutti i Comuni sedi della competizione, delle Asd del territorio, dell’Associazione Albergatori Alassio, del Consorzio Un Mare di Shopping e di Assoristobar.



Le squadre partecipanti

Under 12 misto (9 squadre): Mozzo (Bg), Balamunt (To), Libellula Volley (Cn), Monvi&Villanova (Cn), Play Asti, Vbc Dogliani (Cn), Villanova&Monvi (Cn), Cogovalle (Ge), Golfo di Diana (Im).

Under 13 femminile (21 squadre): Pol. Intercomunale Como, Volley Mozzo (Bg), Balamunt (To), Club76 Mts Santena (To), Club76 Fenera Gold Chieri (To), Libellula Volley Bra (Cn), Lilliput 2013 Settimo Torinese (To), Lilliput 2014 Settimo Torinese (To), Play Asti, Pallavolo Valle Belbo (At), Sammaborgo (No), Volley Cherasco (Cn), Volley Roero Canale (Cn), Albenga Volley (Sv), Cogovalle (Ge), Imperia Volley, Maremola Volley Pietra Ligure (Sv), Pallavolo Mazzucchelli Sanremo (Im), Pro Recco Pallavolo (Ge), Volley Quiliano (Sv), Volley Team Finale (Sv).

Under 14 femminile (13 squadre): Pol. Intercomunale Como, Club 76 Fenera Chieri (To), Gs Pino Volley Acquario Pino T.se (To), Libellula Volley Bra (Cn), Monviso Volley Pinerolo (To), Sammaborgo (No), Santa Margherita Alba (Cn), Villanova (Cn), Volley Cherasco (Cn), Volley Marene (Cn), Bordivolley (Im), Golfo di Diana Volley (Im), Sdp Mazzucchelli Sanremo (Im).

Under 16 femminile (28 squadre): Pallavolo Florens (Pv), Club76 Gs Pino Volley (To), Giovanile Genola '05 (Cn), Lasalliano (To), Mon.Vi. Bam Verde Mondovì (Cn), Monviso Volley (To), Monviso Volley 2011 (To), New Volley Carmagnola (To), Next Vpt Parella Torino, Pallavolo Ovada (Al), Pallavolo Valle Belbo Blu (At), Pallavolo Valle Belbo Gialla (At), P&P Lingotto Parella Torino, Sammaborgo Novara, Santa Margherita Cuneo, Valsesia Team Volley S. Tanaro (Vc), Villanova Volley (Cn), Volley Ball Leinì (To), Volley Busca (Cn), Volley Marene (Cn), Pallavolo Casciavola (Pi), Albenga Volley (Sv), Arma Nova (Im), CogoValle (Ge), Imperia Volley, Mazzucchelli Sanremo, Paladonbosco Genova, Volley Team Finale (Sv).

Under 18 femminile (14 squadre): Intercomunale Como, Volley Mozzo Blu (Bg), Volley Mozzo Red (Bg), Club 38.41 Valle Po (Cn), Cusio Sud Ovest Sammaborgo (No), Fortitudo Occimiano (Al), Libellula Volley Area Bra (Cn), Pallavolo Cervere (Cn), Pallavolo Cherasco (Cn), Pgs El Gall (Cn), Vol-Ley Academy Volpiano (To), Volley Busca (Cn), Albisola (Sv), Golfo di Diana (Im).





I podi dell’edizione 2025

Under 12: 1. Monvi Bam Lpm Vicoforte, 2. Cherasco, 3. Carcare.

Under 13: 1. L’Alba Volley, 2. Lilliput Settimo Torinese, 3. Monvi Bam Lpm.

Under 14: 1. Union Volley Pinerolo, 2. Lilliput, 3. Cus Collegno.

Under 16: 1. Vbc Savigliano, 2. Union Volley Pinerolo, 3. Parella Torino

Under 18: 1. Imperia Volley, 2. L’Alba, 3. Lilliput Settimo Torinese.