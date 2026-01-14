Volley, Serie D femminile. La Murgoci spinge Sanremo, Carcare cede al tie break (FOTOSERVIZIO)

Ripresa del campionato dopo la lunga pausa natalizia e primo punticino del 2026 per la compagine biancorossa. Sia le locali che le matuziane, giocano a corrente alterna, primo set delle ospiti, con le valligiane non pervenute 19 a 25. Fazio ricarica le sue ragazze e i risultati si vedono sul campo, 25 a 17 e 25 a 22 per le padrone di casa che pur commettendo ancora molti errori di gioventù, fanno prevalere una maggior freschezza atletica. Le sanremesi hanno nella Murgoci, la loro arma in più, se pur servita in modo approssimativo ha attaccato tutta la partita sia dalla prima linea che dalla seconda, passando costantemente sopra il muro delle biancorosse.

Sono state comunque brave a contenerla in ricezione, costringendo però la nostra alzatrice a correre per il capo alla ricerca della palla, per cui la nostra ricostruzione ne ha risentito, 20 a 25 e si va al tie break. Le carcaresi si difendono fino al due pari, poi cedono il passo alle ospiti che vanno al giro di campo sull'8 a 4. Timida reazione delle biancorosse che infiammano l'infreddolito pubblico, ma poi sono le matuziane ad imporsi 15 a 10. Che dire, oggi la differenza l'ha fatta una sola giocatrice, sicuramente di categoria superiore, adesso ci attendono alcune partite alla nostra portata che le giovani biancorosse dovranno affrontare con testa e cuore per dare una svolta a questo campionato.

