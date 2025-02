Calcio, 100 volte Sfinjari e il Pontelungo sogna in grande: "Possiamo arrivare lontano, basta volerlo tutti insieme"

E’ stata una domenica speciale quella vissuta da Ernand Sfinjari, l’attaccante del Pontelungo, capitano dopo l’infortunio di Guardone, ha realizzato una doppietta fondamentale per il successo in casa dell’Albissole, raggiungendo anche lo straordinario traguardo dei 100 goal in carriera. Quattro reti con la maglia della Loanesi, un con quella del Finale, quattro con l’Alassio, tre con il Ceriale e infine 89 con quella granata:

“Sicuramente è un obiettivo molto importante aver raggiunto questa cifra” – le parole del giocatore ingauno – “Quando un attaccante segna così tanti goal è soprattutto merito della squadra che lo mette nelle condizioni di farlo. Soprattutto quest'anno, dopo un’annata travagliata per via dei tanti infortuni, sono riuscito a ritrovare la continuità delle ultime annate, ritrovando anche la via della rete come la solita frequenza”.