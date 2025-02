Il Pontelungo continua a volare. Gallione: "Il 3-0 di Albissola conferma il nostro buon momento"

Continua il "magic moment" di un Pontelungo sempre più protagonista di un girone A di Promozione che in testa alla classifica parla sempre più savonese.

La vittoria sul campo del "Faraggiana" contro l'Albissole certifica non solo lo stato di forma dei granata ma è anche un ottimo viatico per un rush verso la fine del campionato dove gli ingauni sono pronti a giocarsi il tutto per tutto.

Lo conferma Emanuele Gallione, domenica scorsa sulla panchina degli ingauni al posto dello squalificato Zanardini: "È stata una grande prova su un campo difficile. Siamo stati bravi a partire concentrati, a non concedere spazi alla loro qualità, che è notevole, e poi siamo riusciti a sbloccare la gara su un episodio. Da lì, abbiamo condotto la partita nella direzione che volevamo", ha commentato il tecnico.

Solidità in fase difensiva limitando il giro palla dei ceramisti e micidiali in ripartenza quel che è saltato all'occhio domenica. Oltre a un notevole contributo da parte dei subentrati: "Questa è una squadra, un gruppo, una famiglia strepitosa. Siamo veramente uniti, legatissimi, e credo che questa sia la nostra vera forza. Chiunque scenda in campo, tra squalifiche e infortuni, riusciamo sempre a compensare. Speriamo di continuare così, ma sono sicuro che non sarà diverso" ha chiosato ai nostri microfoni Gallione.