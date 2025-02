Calcio, Molassana. Non ci sarà mister Gullo contro la San Francesco Loano, il tecnico è stato esonerato

Sarà una gara dal peso specifico rilevante quella in programma domenica prossima all'Ellena tra la San Francesco Loano e il Molassana. Entrambe le squadre sono al momento risucchiate all'interno della zona playout, ma con la classifica del campionato particolarmente corta ogni punto in palio può diventare oltremodo prezioso.

Nel week end, in panchina per i genovesi, non ci sarà però mister Luca Gullo. Il club ha confermato l'esonero del proprio ex tecnico, affidando ad interim la Prima Squadra a Matteo Raiteri.

"Il Molassana 1918 - si legge nella nota - comunica di aver sollevato dall’incarico Luca Gullo, allenatore della prima squadra. La squadra viene affidata temporaneamente al mister in seconda Matteo Raiteri. La società ringrazia Luca per il lavoro svolto in questi due anni".