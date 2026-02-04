Calcio, Coppa Liguria. Albingaunia - Virtus Sanremese vale l'accesso alla semifinale, serve l'impresa per lo Speranza

Serata da riflettori accesi all'Annibale Riva, per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Liguria.
Dopo il buon pareggio dell'andata, l'Albingaunia ritroverà sul terreno amico la Virtus Sanremese, per una partita che si preannuncia aperta e combattuta.
Anche nella gara di campionato finì infatti 1-1, con Marquez a rispondere a Miceli. Sarà anche interessante capire quali tipo di scelte intenderanno perseguire i due allenatori, Poggi e Prunecchi, tenendo conto delle energie spese durante una stagione davvero tirata.
Servirà una vera impresa invece allo Speranza per agguantare la semifinale. I rossoverdi dovranno vincere con almeno due gol di scarto sull'Olimpic per guadagnarsi l'accesso ai supplementari, dopo lo 0-2 incassato al "Briano" due settimane fa.
In campo, stasera, anche Lerici - Lavagna (0-0) all'andata. Il programma si concluderà martedì prossimo con Atletico Quarto - Borgoratti.