Calcio | 04 febbraio 2026, 17:21

Calcio | Genoa. Il ds Lopez conta su Nuredini: "Non vogliamo ridurre il suo impiego in campo, Joi sarà importante per noi"

foto Genoacfc.it

Durante la conferenza post mercato invernale, il direttore sportivo del Genoa, Diego Lopez, ha parlato anche di Joi Nuredini.

Il calciatore albissolese ha bagnato il proprio esordio in Seria A nel match in casa del Parma, forte della considerazione dell'intero ambiente rossoblu.

Una fiducia che il dirigente iberico ha confermato davanti agli operatori dell'informazione:

"Joi è un calciatore molto lucido in ogni situazione, soprattutto quando si avvicina all’area avversaria. Questo aspetto è fondamentale. Si allena con grande intensità e nella sua mentalità si considera già un professionista, e questo conta molto. Lavora insieme a noi e si dividerà tra la prima squadra e la Primavera: l’obiettivo è non ridurre il suo impiego in campo. È un elemento importante e continuerà a esserlo per noi". 

