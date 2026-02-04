Calcio | Carcarese. Il nuovo tecnico a ore, tutte le strade portano a Girgenti

Non dovrebbero esserci particolari sorprese sul nome del nuovo allenatore della Carcarese.

Le dimissioni improvvise di Michele Battistel impongono tempi celeri, soprattutto in vista dell'anticipo in calendario sabato con il Millesimo.

Ecco perchè, tra variabili logistiche e di opportunità, il profilo di Davide Girgenti si è fatto immediatamente "papabile".

Tecnico giovane, come da filosofia del club, per l'ex mister di Legino e Speranza sarebbe l'esordio in Eccellenza, seppur abbia ovviamente ben conosciuto la categoria da giocatore.

I contatti sono in corso e ben avviati, salvo sorprese l'ufficialità dovrebbe arrivare entro la serata.