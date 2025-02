Calcio, Savona. Ottimo approccio per il neoacquisto Durante: "Questa maglia va oltre ogni categoria"

La volontà di non lasciarsi scappare via dalle mani l'ennesima stagione, è emersa chiara nelle intenzioni della dirigenza del Savona, operando sul mercato in maniera tanto incisiva quanto funzionale.

Gli inserimenti nell'organico di mister Cola sono stati di alto profilo per la Prima Categoria, ma soprattutto idonei alla filosofia di gioco del tecnico.

Tra i nuovi arrivi è spiccato il nome di Alessandro Durante, pronto a sposare la causa biancoblu dopo le soddisfazioni raccolte con il Celle Varazze.