Calcio giovanile. Iniziativa comune tra Genoa e Millesimo, in campo insieme la leva 2016

I ragazzini 2016 del Millesimo Calcio di Christian Bossolasco hanno vissuto una bella esperienza ieri ospiti dei pari età del Genoa. Si è trattato di un bellissimo pomeriggio di calcio giovanile ottimamente organizzato dalla Società Rossoblu impeccable nell'accoglienza. Il Responsabile Organizzativo giallorosso Roberto Minuto conferma la bontà della iniziativa :" Ringraziamo il Genoa per la accoglienza davvero speciale e continuiamo con fiducia il percorso intrapreso proseguendo e approfondendo i nostri rapporti con le Società professionistiche. Portare i nostri ragazzini a compiere esperienze così è per noi fondamentale per crescere consapevolmente . Abbiamo in calendario altre iniziative analoghe per il futuro immediato con tutte le leve dal 2012 ai 2017 per sviluppare e migliorare ulteriormente il nostro settore giovanile.