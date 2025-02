Calcio, Promozione. Le sanzioni nei due gironi liguri, tra i savonesi una giornata a Bertoni e Castiglione

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI NON ESPULSI

Ammonizione con diffida (IV Infr)

Brignone Andrea (Millesimo Calcio)



Ammonizione (VIII Infr)

Ndiaye Mohamet Auro La (Millesimo Calcio)



Ammonizione (VI Infr)

Morielli Riccardo (New Bragno Calcio)



Ammonizione (II Infr)

Stafa Rajan (Millesimo Calcio)



Ammonizione (I Infr)

Vasiunin Ivan (New Bragno Calcio)



GARE DEL 2/2/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

Ammenda

Euro 75,00 – Calvarese 1923

Per aver permesso a tre soggetti non presenti in distinta ma riconducibili alla società per l'abbigliamento indossato di accedere alla zona degli spogliatoi.



DIRIGENTI

Inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 27/3/2025

Dondero Fabrizio (Calvarese 1923)

Durante tutta la durata della partita rivolgeva alla terna espressioni ingiuriose e minacciose, che reiterava anche fuori dal campo al termine della stessa.

Inibizione a tempo oppure squalifica a gare: fino al 20/3/2025

Spinetta Matteo (Caperanese 2015)

A fine gara, rivolgeva ad un AA un'espressione gravemente irriguardosa; successivamente lo seguiva fino al suo spogliatoio reiterando il proprio comportamento irriguardoso nei suoi confronti, quindi si calmava grazie all'intervento di alcuni propri tesserati e porgeva le scuse per l'accaduto (infrazione rilevata da parte di un AA - sanzione attenuata per essersi scusato con il ddg).



Ammonizione (III Infr)

Pittaluga Roberto (Sampierdarenese)



ALLENATORI

Squalifica per una gara

Biffi Roberto (Argentina Arma)



Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infr)

Tobia Fabio (Legino 1910)



Ammonizione con diffida (IV Infr)

Vitale Roberto (Calvarese 1923)

Foppiano Mauro (Caperanese 2015)

Pisani Cristian (Superba Calcio 2017)



Ammonizione (VII Infr)

Stevano Gianni (San Desiderio)



Ammonizione (III Infr)

Crippa Luca (PSM Rapallo)



Ammonizione (I Infr)

Ribolini Roberto (Canaletto Sepor)

Pulera Paolo (Pontelungo 1949)



CALCIATORI ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive

Fossati Samuele (Little Club James)

Al 40' pt, a gioco in svolgimento ma a palla lontana, colpiva con un pugno all'altezza dell'addome un calciatore avversario, senza provocare conseguenze lesive.



Squalifica per due gare effettive

Bertano Simone (Levanto Calcio)



Squalifica per una gara effettiva

Salku Matteo (Don Bosco Spezia Calcio)

Di Vittorio Alessio (Follo Football Club)

Eranio Lorenzo (Little Club James)

Fazzini Michele (PSM Rapallo)



CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (V Infr)

Gattulli Gianluca (Busalla Calcio)

Bertoni Gabriele (Carcarese)

Alcamo Daniele (Intercomunale Beverino)

Castiglione Davide (Legino 1910)

Raiola Stefano (Little Club James)

Barabino Niccolò (Magra Azzurri)

Picasso Matteo (Panchina)

Canovi Davide (Sammargheritese 1903)

Fiorucci Alessio (Sampierdarenese)

Ierace Davide (Ventimiglia Calcio)

Rea Alfonso (Ventimiglia Calcio)



Ammonizione con diffida (IX Infr)

Gerbaudo Maurizio (Cella 1956)

Brollo Vittorio (Finale)

Spatari Manuele (San Cipriano)

Repetto Alberto (San Desiderio)



Ammonizione con diffida (IV Infr)

Maresca Gregorio (Forza e Coraggio)

Crafa Jacopo (Intercomunale Beverino)

Sbarra Nicolò (Magra Azzurri)

Calandrino Matteo (Pontelungo 1949)

Bevegni Filippo (San Desiderio)

Ansaldo Fabio (Sestrese Bor. 1919)

Piroli Nelson (Sestrese Bor. 1919)

Felici Giorgio (Ventimiglia Calcio)



Ammonizione (XII Infr)

Fiocchi Alessandro (Don Bosco Spezia Calcio)



Ammonizione (VIII Infr)

Coppola Lorenzo (Canaletto Sepor)

Mattiucci Francesco (Superba Calcio 2017)



Ammonizione (VII Infr)

Vaccarezza Alberto (Calvarese 1923)

Vignola Matteo (Ceriale Progetto Calcio)

Franceschini Manuel (Follo Football Club)

Noga Sabiniano (Follo Football Club)

Mattera Jacopo (Superba Calcio 2017)

Negri Cristian (Tarros Sarzanese SRL)



Ammonizione (VI Infr)

Pomo Federico (Caperanese 2015)

Kacellari Ricard (Ceriale Progetto Calcio)

Rosario Fermin Gerison (Forza e Coraggio)

Siddi Gabriele (Little Club James)

Benabbi Simone (Magra Azzurri)

Mameli Matteo (Magra Azzurri)

Farinazzo Mattia (Pontelungo 1949)

De Simone Andrea (Sampierdarenese)

Belloni Davide (Tarros Sarzanese SRL)



Ammonizione (III Infr)

Mombelloni Giorgio (Carcarese)

Sannino Alessio (Cella 1956)

Bonacorsi Alessandro (Don Bosco Spezia Calcio)

Brollo Gabriele Stefan (Finale)

Barbetti Federico (Follo Football Club)

Tobia Alessio (Legino 1910)

Righetti Dimitri (Levanto Calcio)

Parise Luca (Little Club James)



Ammonizione (II Infr)

Vignolo Filippo (Busalla Calcio)

Poggi Mattia (Carcarese)



Ammonizione (I Infr)

Di Felice Alessio (Argentina Arma)

Palumbo Matteo (Finale)