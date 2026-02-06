Edizione locale
IlNazionale.it
Prima Pagina
Calcio
Pallanuoto
Basket
Volley
Ciclismo
Sport acquatici
Tennis
Ginnastica
Atletica
Rugby
Motori
Altri sport
Tutte le notizie
/
Calcio
Archivio
Mobile
In Breve
venerdì 06 febbraio
Calcio | Ventimiglia. Tre punti e tanto spirito contro l'Albingaunia, mister Oneglio: "Grande compattezza in un clima da categoria superiore" (VIDEO)
Calciomercato | In-out per il Savona: risolto il rapporto con Briano, preso Raso
Calcio | Altarese. Ponte tra Ospedaletti e Andora: "Gare toste, ogni partita non è scontata" (VIDEO)
Calcio | Carcarese, parla Battistel: "Non sono un talebano, la società ha dimostrato poca fiducia accettando le dimissioni"
Calcio | Little Club James, arriva Foppiano in panchina, il dg Adamoli: "Purtroppo la legge dei risultati non tiene conto di amicizie e rapporti consolidati"
Calcio | Prima Categoria. Le designazioni nei gironi A e B
Calcio | Finale, Moretti è un jolly prezioso: "Qui mi sono trovato subito bene, con il Legino un pari combattuto" (VIDEO)
Calcio | Promozione: gli arbitri e gli assistenti per la quinta di ritorno
Calcio | Il match salvezza al Camporosso, gli highlights del 3-1 al Cisano (VIDEO)
Calcio | La Virtus Sanremese batte a Cairo il Dego, gli scatti del successo matuziano (FOTOGALLERY)
Leggi le ultime di: Calcio
Che tempo fa
Rubriche
Designazioni e squalifiche
Stadio Aperto
GenovaSport2024
Fotogallery
Videogallery
Accadeva un anno fa
Calcio
Calcio, Promozione. Le sanzioni nei due gironi liguri, tra i savonesi una giornata a Bertoni e Castiglione
Altri sport
Scherma. Un doppio grande appuntamento al Pala Berruti di Finale Ligure
Motori
Motori. Ronde della Val Merula, sono 93 gli equipaggi iscritti
Leggi tutte le notizie
Calcio
|
06 febbraio 2026, 11:24
Calcio | La Virtus Sanremese batte a Cairo il Dego, gli scatti del successo matuziano (FOTOGALLERY)
1-0 al Rizzo per la squadra di Prunecchi, gli scatti di Gabriele Siri
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina
|
Archivio
|
Redazione
|
Invia un Comunicato Stampa
|
Pubblicità
|
Scrivi al Direttore
|
Premium
Copyright © 2013 - 2026 IlNazionale.it - Partita Iva: IT 03401570043 -
Credits
|
Privacy e cookie policy
|
Preferenze privacy