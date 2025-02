Calcio, Prima Categoria. L'aggressione subìta non piega Andreazza, il fischietto savonese dirigerà Speranza - Sciarbo & Cogo

Torna subito in campo Matteo Francesco Andreazza.

Il direttore di gara aggredito la scorsa settimana da una giocatore dell'Oneglia, sanzionato con quattro anni di squalifica, sarà infatti subito in campo domenica pomeriggio per la partita tra Speranza e Sciarbo & Cogo. Il comitato ligure dell'AIA, come ogni venerdì, ha diramato l'elenco degli incontri e delle relative designazioni arbitrali.

GIRONE A