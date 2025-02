Ciclismo. Rinviata la Granfondo Loano, le previsioni avverse spingono la corsa al 16 marzo

La quattordicesima edizione della Gran Fondo Città di Loano, inizialmente prevista per domenica, è stata posticipata al 16 marzo a causa delle avverse previsioni meteo. L’evento, organizzato dal gruppo sportivo Loabikers con il patrocinio del Comune, è valido anche come quattordicesimo “Memorial Laura Pesce” e come prova del campionato nazionale Acsi.

Il percorso si sarebbe dovuto snodare su circa 100 km, con partenza da via delle Caselle e un tragitto che avrebbe attraversato Albenga, Villanova d’Albenga e varie località dell’entroterra, fino al Gran Premio della Montagna al Colle dello Scravaion (814 metri di quota). Dopo la discesa verso Bardineto, i ciclisti avrebbero fatto ritorno a Loano passando per Toirano e Boissano.

La decisione del rinvio è stata presa per garantire la sicurezza dei partecipanti, viste le condizioni atmosferiche in peggioramento.