Trofeo Laigueglia, il percorso rimane invariato: si sposta solo il km 0 all'uscita di Alassio

Il percorso del 62° Trofeo Laigueglia non prevede sostanziali variazioni rispetto alle ultime edizioni, ad esclusione di un leggero spostamento del “km zero”, posizionato all’uscita dell’abitato di Alassio.

Questa l'unica novità in merito al percorso del 62° Trofeo Laigueglia previsto per il prossimo mercoledì 5 marzo che rispetto alle ultime edizioni rimane quindi invariato.

I primi 10 km, prevalentemente pianeggianti e su strada ampia e scorrevole, si snodano sull'Aurelia; successivamente la strada si fa leggermente più tortuosa, ma senza difficoltà altimetriche.

La prima salita ha inizio dopo circa 23 e sale a gradoni successivi, alternati a tratti di falsopiano o brevi discese.

Dopo circa 40 km, superato Onzo, si trova la prima discesa; la pendenza poco accentuata non consente velocità elevate, ma i numerosi tornanti e le continue semicurve, associati ad una sede stradale ridotta, richiedono comunque attenzione. Si torna in fondovalle fino al km 57, quando ha inizio la salita verso Cima Paravenna (km 63,8) dove sarà posto il primo traguardo valido come Gran Premio della Montagna.

La strada resta in quota per diversi chilometri, tanto che la discesa vera e propria, molto veloce e scorrevole, ha inizio solo al km 71. Si torna a pedalare su strade pianeggianti per diversi chilometri, fino al primo passaggio sul traguardo di Laigueglia (km 94,2).

La breve salita di Capo Mele porta la corsa ad Andora per iniziare un lungo tratto di fondovalle in leggera salita; questa diviene più ripida a partire da Stellanello per portare al secondo GPM, posto sul Testico (km 117,9). Si resta in quota fino a transitare nuovamente per Cima Paraven-na e percorrere il medesimo tratto di strada fino al secondo passaggio a Laigueglia (km 153,2).

A questo punto inizierà la fase probabilmente decisiva della corsa, rappresentata dal circuito finale, da ripetere 4 volte, imperniato sulla breve, ma ripida, ascesa a Colla Micheri (circa 2 km al 8,4% di pendenza media, punta massima al 14%) inframmezzata dalla salita di Capo Mele. Il ripetersi in maniera serrate delle suddette salite, nonché della tortuosa discesa da Colla Micheri, fa sì che non ci sia un momento di pausa negli ultimi 40 spettacolari chilometri.

L’ultimo chilometro si presenta in leggera discesa nella parte iniziale, per poi spianare completamente negli ultimi 500 metri, caratterizzati da una leggera semicurva verso destra a poco più di 200 metri dal traguardo finale di Via Roma.

La partenza ufficiale è prevista alle 11.07 ad Alassio, Cima Paravenna, il primo passaggio, tra le 12.43 e le 12.53 e con l'arrivo invece stabilito tra le 15.47 (con una media ai 42 km/h) e le 16.17 (media ai 38 km/h).

Ufficiali nel frattempo anche le squadre partecipanti e per la categoria Word Tour presenti Arkea-B&B Hotels, Cofidis, Ef Education - Easy Post, Ineos Granadiers, Intermarché-Wanty, Team Jayco Alula, Uae Team Emirates, XDS- Astana Team; categoria Professional: Q 36.5 Pro Cycling Team, Unibet Tietema Rockets, Team Polti VisitMalta, TotalEnergies, Tudor Pro Cycling Team, Vf Group Bardiani Csf Faizanè, Wagner Bazin WB, Caja Rural - Seguros RGA, Solution Tech Vini Fantini; categoria Continental Jol Team Ukyo, MGK Vis Costruzioni e Ambiente, Petrolike, S.C. Padovani Polo Cherry Bank, SAM- Vitalcare - Dynatek, Biesse - Carrera - Premac, MBH Bank Ballan Csb, General Store - Essegibi - Flli Curia.

Domani, 12 febbraio, nella Sala Trasparente della Regione Liguria, si terrà la conferenza stampa per la presentazione. Nel corso della conferenza, verranno illustrati i dettagli della gara, il percorso e le novità dell'edizione 2025.