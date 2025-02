"Lotteria delle Stelle": il cuore del mondo sportivo batte forte anche nel 2025 per la Gigi Ghirotti

Ritorna anche nel 2025 l'appuntamento con la “Lotteria delle Stelle” a favore dellaFondazione Gigi Ghirotti ETS. Stelle nello Sport, in occasione del ventiseiesimo anno di vita, rinnova il suo supporto alla grande squadra “guidata” dal prof. Franco Henriquet.



La Lotteria si affianca all’Asta Benefica e ai grandi eventi di Stelle nello Sport (Charity Dinner, Galà delle Stelle e Festa dello Sport). Un grande impegno, culminato nel luglio 2024 con la consegna di una somma-record di 50.000 alla Ghirotti.

Con la Lotteria delle Stelle tutti possono “scendere in campo”. Negli anni si è creata una rete sociale attraverso il mondo sportivo. L'appello è, ancora una volta, rivolto a dirigenti, tecnici e atleti. Tutti in campo per sostenere una eccellenza ligure quale la Gigi Ghirotti.

Ancora una volta in palio c’è un premio straordinario: una magnifica crociera MSC di una settimana per due persone nel Mediterraneo. Ogni biglietto ha un costo di 5 euro. Sarà possibile acquistare i biglietti fino al 30 giugno o fino a esaurimento. L’estrazione è fissata per lunedì 7 luglio presso i Bagni Lido di Genova, partner di Stelle nello Sport, alla presenza del Prof. Henriquet. Il numero del "biglietto fortunato" sarà pubblicato sul sito www.stellenellosport.com .

Questa quarta edizione della Lotteria propone una importante novità che incentiverà ulteriormente la partecipazione delle Associazioni sportive. Tra tutti coloro che acquisteranno un carnet di 50 biglietti (costo euro 250) sarà estrattoun Voucher Genovarent del valore di 1000 euro da utilizzare in preziosi servizi di noleggio pullman e auto per le trasferte.



I biglietti per il pubblico sono disponibili presso la sede di Stelle nello Sport in Via Federico Ricci 1 (Circolo Tennis Nuova Valletta Palco dello Sport) o presso la sede della Gigi Ghirotti in Corso Europa 48 (Ufficio Promozione).



Ogni Associazione, Ente, Federazione, Azienda o singolo "gruppo" di amici potràordinare i biglietti scrivendo una mail a info@stellenellosport.com e concordare il ritiro o la spedizione.

"L'intero ricavato della Lotteria delle Stelle sarà devoluto alla Fondazione Gigi Ghirotti – sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport - e tutti i "sostenitori" di questa “maratona benefica” saranno citati su tutti i nostri canali tv, social, web. Ci ritroveremo poi tutti insieme il 7 luglio ai Bagni Lido per una grande festa e per celebrare, ne siamo certi, l’ennesimo bellissimo risultato di questa grande maratona benefica".