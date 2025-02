Sembrava dovessero essere particolarmente rapidi i tempi di recupero del match di Coppa Liguria di Seconda Categoria tra il Cisano e il Plodio.

La partita, inizialmente calendarizzata domenica scorsa, è stata infatti rinviata a causa dell'impraticabilità del terreno di gioco.

Bisognerà attendere il referto arbitrale per procedere alla nuova collocazione della sfida di ritorno. Nella gara di andata la squadra di mister Porcella si era imposta per tre reti a zero.