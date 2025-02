Calcio, Coppa Italia di Serie D. Il Ravenna avvicina la finale, 2-0 alla Lavagnese nella gara di andata

Il Ravenna fa sua la semifinale di andata della Coppa Italia di Serie D, superando la Lavagnese con un secco 2-0. Una partita dai ritmi bassi e con poche emozioni, decisa dalle reti di D’Orsi e Guida a cavallo tra i due tempi. I romagnoli hanno saputo sfruttare al meglio le occasioni avute e amministrare con ordine il vantaggio, senza mai concedere chance agli avversari.

Primo tempo avaro di emozioni al "Benelli", con le due squadre che faticano a trovare spazi. Il Ravenna prende in mano il pallino del gioco, mentre la Lavagnese si difende con ordine. I primi venti minuti scorrono senza particolari sussulti, con i giallorossi che provano a rendersi pericolosi su calcio d'angolo, ma senza esito. Al 40’ la partita resta bloccata, caratterizzata da numerosi contrasti e poche idee offensive.

Il lampo arriva proprio in chiusura di primo tempo: al 45’, su punizione dal limite, D’Orsi calcia direttamente in porta trovando la rete del vantaggio. La sfera si infila in rete senza deviazioni, sorprendendo Gragnoli e mandando il Ravenna negli spogliatoi avanti 1-0.

Nel secondo tempo, i padroni di casa trovano subito il raddoppio: al 48’ Guida approfitta di un perfetto assist di Di Renzo per trafiggere il portiere ospite con un tiro ravvicinato. Il 2-0 spezza ulteriormente il ritmo della partita, con il Ravenna che controlla e la Lavagnese incapace di reagire.

Gli ospiti provano a guadagnare campo intorno al 74’, ma senza creare reali pericoli per Galassi. Negli ultimi minuti spazio ai cambi e a qualche fallo di frustrazione, come quello di Banfi all’88’ che gli costa un cartellino giallo. Dopo quattro minuti di recupero, l’arbitro sancisce la fine dell’incontro. Il Ravenna porta a casa un successo prezioso in vista del ritorno.

TABELLINO

RAVENNA - LAVAGNESE 2-0

Marcatori: D’Orsi 45', Guida 48'



RAVENNA: Galassi, Mandorlini (Esposito 77′), Venturini (Busato 86′), Di Renzo (Lordkipanidze 71′), Mauthe (Onofri 77′), Guida, Crosariol (Milan 77′), Calandrini, D’Orsi, Agnelli, Zagre.

A disposizione: Fresia, Rossetti, Rrapaj, Manuzzi.

Allenatore: Marchionni.



LAVAGNESE: Gragnoli, Ghigliotti, Masini (Gabelli 61′), Balan (Banfi 55′), Marianelli, Romanengo, Lombardi (Pastorino 66′), Lupinacci (Ghio 59′), Oneto, Berardi, Attuoni (Garibotto 84′).

A disposizione: Raspa, Garibotto, Pozzi, Vincenzi, Mantero.

Allenatore: Roselli.



Ammoniti: Romanengo 67', Banfi 88'