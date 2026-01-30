Calcio | L'Altarese piange l'ex presidente Eldo Beltrame: "Resterai sempre al nostro fianco"

Altare piange la scomparsa di Eldo Beltrame, venuto a mancare all’età di 64 anni.

Una notizia che ha scosso profondamente l’intera comunità, che perde una figura molto conosciuta e stimata, da sempre presente nella vita del paese.

Eldo era fortemente legato al mondo del calcio locale, una passione vissuta con entusiasmo e senso di responsabilità. Da presidente dell’Altarese ha dedicato tempo ed energie alla società, interpretando lo sport come occasione di aggregazione, crescita e appartenenza, soprattutto per i più giovani. Un impegno portato avanti con discrezione, ma con grande cuore, che ha lasciato un segno indelebile. La società giallorossa lo ha ricordato con un messaggio sui propri canali social.

"ll direttivo, i giocatori e i tifosi della Asd Altarese 1929 ti ricorderanno sempre con affetto e simpatia. Lasci un grande vuoto in tutti noi-

Con passione, generosità e competenza, in tutti questi anni, hai sempre dato tutto per la squadra, lasciando un segno indelebile

Ci uniamo al dolore della tua famiglia, che abbracciamo accompagnandola in questo triste momento

Ovunque sarai sappiamo di averti sempre al nostro fianco".



Oltre al calcio, è stato una presenza costante nel tessuto associativo di Altare, punto di riferimento umano prima ancora che organizzativo.

La sua disponibilità, la voglia di fare e il legame profondo con il paese restano oggi nel ricordo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui.

I funerali si terranno sabato 31 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Eugenio ad Altare.

Particolarmente toccante il messaggio della Pro Loco di Altare, che ha voluto ricordarlo con parole colme di affetto:

“Quante cose abbiamo condiviso e quante ancora avremmo potuto farne. Una presenza costante e instancabile, per tutti noi e per il nostro paese. Buon viaggio caro Eldo, lasci un vuoto non indifferente. Il Direttivo della Pro Loco si stringe attorno a Domitilla, Ivana e a tutta la famiglia. Bobone, non ti dimenticheremo mai”.