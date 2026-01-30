Calciomercato | Kevin Piave torna in campo con il Cisano, anche Mirko Antonelli riallaccia gli scarpini

Uan foto, scattata dall'ex direttore Gabriele Gianotti, per una doppia notizia di mercato.

Il Cisano ha infatti allargato la propria rosa con due nuove ufficializzazioni.

Torna a calcare il rettangolo verde Kevin Piave. Il difensore classe 1999, bandiera della Loanesi, ha infatti accettato la proposta arrivata dal "Raimondo", ed è pronto ad unirsi alla rosa diretta da mister Porcella.

Chi faceva già parte del gruppo di lavoro biancoblu è Mirko Antonelli: il centrocampista, primo collaboratore del mister, ha dato l'ok per il riprendere in mano le redini della linea mediana.