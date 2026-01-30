Calciomercato | Enock Barwuah ha già una nuova squadra, ufficiale l'approdo al Desenzano

E' stata una scelta di Enock Barwuah quella di lasciare il Vado.

Non a caso, dopo la risoluzione consensuale con i rossoblu, è arrivata immediata l'ufficialità della nuova squadra per l'attaccante classe 1993.

Il fratello di Mario Balotelli passa nel girone D, indossando la maglia del Desenzano.



Il comunicato:

"La società Calcio Desenzano ha il piacere di comunicare l’ingaggio dell’attaccante Enock Barwuah .

Nato a Brescia il 20 febbraio 1993, sotto il segno dei pesci, fratello di Mario Balotelli .

Calcisticamente ha iniziato a giocare da bambino con la squadra del suo paese il Fionda Bagnolo, successivamente con la Pavoniana e Carpenedolo. Da segnalare alcune esperienze in Inghilterra nei settori giovanili tra cui il Manchester City .

L’esordio in serie D avviene con la formazione ligure del Rapallo Bogliasco dove segna 7 gol.

Successivamente ha indossato le maglie di Foligno, Pavia, Castiglione, Caravaggio, Ospitaletto (20 gol) Rovato (21 gol) ,Ciliverghe, Pro Palazzolo e di nuovo a Ospitaletto con cui ha vinto il campionato di serie D nella stagione 2024/25 e qui a Desenzano ritrova Aboubakar Bakayoko e Yves Baraye compagni di squadra l’anno scorso con la formazione orange .

Nella stagione sportiva in corso 2025/26 ha indossato la maglia del Vado, squadra ligure che milita nel campionato di serie D girone A (prima in classifica in coabitazione con il Ligorna) , dove ha collezionato 11 presenze e 3 gol tra campionato e Coppa".