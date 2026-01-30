Calciomercato | E' Vado - Ligorna anche sul mercato, i genovesi ritrovano Manlio Di Masi

La Società SCD Ligorna 1922 è lieta di comunicare la firma di Manlio Di Masi, di ritorno in Biancazzurro. Trequartista ed esterno, il giocatore rientra così alla terza squadra di Genova rinforzando la rosa guidata da Mister Pastorino.

Classe 2000, esterno e trequartista, dopo aver concluso il suo percorso giovanile tra ChievoVerona e aSpezia ha iniziato la sua carriera tra i grandi. Stagione da protagonista già nel 2021/22, anno in cui al Novara recita un ruolo da protagonista nella cavalcata dei piemontesi verso la Serie C. Lì il passaggio al Ligorna, con cui rimarrà fino a dicembre 2023 totalizzando 54 presenze, 5 goal e 5 assist. Poi Pro Palazzolo, Paganese e nuovamente Pro Palazzolo, prima del ritorno alla terza squadra di Genova.



Queste le parole di Manlio Di Masi, nuovo giocatore del Ligorna:

«Sono molto contento di essere tornato in un posto dove già sono stato e dove mi sono trovato molto bene sia con la società che con i compagni. Sicuramente quest’anno il Ligorna è diventato una squadra che punta a vincere e questo mi rende orgoglioso. Sono molto contento di essere tornato e spero di aiutare il mister e i compagni a raggiungere grandi obiettivi».



Queste le parole di Alberto Saracco, Presidente del Ligorna:

«Conosciamo bene le sue qualità tecniche e umane e sappiamo cosa può dare a questo gruppo. È un giocatore che ha già dimostrato di sapersi inserire perfettamente nel nostro ambiente e che può aggiungere soluzioni importanti alla rosa a disposizione di Mister Pastorino. È stata davvero una trattativa-lampo in quanto Manlio ha voluto fortemente tornare da noi e per questo lo ringrazio. Siamo contenti di riabbracciarlo e convinti che questo rientro possa essere positivo sia per lui sia per la squadra in vista della seconda parte di stagione».