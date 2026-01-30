Calcio | Novità importanti per la Sanremese, dal mercato fino al nuovo sponsor

Novità importanti dal mondo Sanremese negli ultimi giorni. Il mercato ha regalato ulteriori ufficialità: si veste di biancazzurro il giovane portiere francese, classe 2006, Rafael Licata. E contemporaneamente, nel reparto degli estremi difensori i matuziani salutano Francesco Gattuso.

Rescindono ufficialmente anche Alessio Santanocito, Ramen Cepele e Karim Fragomeni, tra i protagonisti della prima parte di stagione, prima dell'arrivo di questo nuovo corso societario guidato dall'ex centrocampista Christian Karembeu, che ha portato parecchie novità, soprattutto transalpine.

Novità anche per quanto riguarda il main sponsor: è stato presentato ufficialmente infatti Betora, azienda specializzata nello sviluppo di piattaforme iGaming, che da alcune partite ha già fatto la sua comparsa sulle maglie della prima squadra. Per annunciare l'accordo, oltre a Karembeu, nelle foto pubblicate sui profili social della Sanremese compaiono due altre vecchie conoscenze calcistiche francesi come Claude Makelele e Ludovic Giuly.

Tornando al campo, la Sanremese si appresta a ricevere la visita del Chisola quarto in classifica, domenica al "Comunale": obiettivo sarà quello di dare continuità alla bella vittoria ottenuta a Gozzano.