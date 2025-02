Calcio. L'icona dei preparatori atletici a Millesimo, Vincenzo Pincolini ha partecipato al quarto incontro del Laboratorio tecnico

Si è tenuto martedì sera presso i locali de Asd Millesimo Calcio il 4° incontro del "Laboratorio Tecnico" organizzato dal responsabile tecnico Sergio Soldano e da quello organizzativo Roberto Minuto. Un ottima presenza attiva di tecnici interni ed esterni allo staff della Società giallorossa rappresentata dal Direttore Generale Luciano Piccardo ha fatto da cornice ai tre relatori. Vincenzo Pincolini preparatore atletico del grande Milan e della nazionale con Arrigo Sacchi attualmente preparatore atletico delle squadre nazionali della Lettonia, Marco Oneto Tecnico e preparatore atletico delle giovanili del Genoa e Giorgio Caviglia notissimo in Valbormida e preparatore atletico della Cairese hanno sviluppato il tema della serata "Perché tecnica calcistica è in simbiosi con una buona corsa?!".



Afferma Luciano Piccardo D. G. Asd Millesimo Calcio: "Serata importante per tutta la società , crediamo e investiamo molto in questi corsi per i nostri tesserati , siamo molto contenti nel constatare che ogni volta aumentano le presenze di allenatori di altre società , alcuni anche di società piuttosto distanti da noi. Martedì sera abbiamo avuto il piacere di ospitare Pincolini, un professionista incredibile della storia del calcio italiano e due grandissimi professionisti come Oneto e Caviglia.



Questo non sarà l’ultimo di questi incontri perché come dicevo prima crediamo molto nella formazione.

Ringrazio i miei collaboratori Minuto Roberto e Sergio Soldano per la organizzazione e tutti i soggetti della società coinvolti nella buona riuscita della serata".



Chiude Roberto Minuto Responsabile Organizzativo Asd Millesimo Calcio "È stata un'altra serata importante e molto interessante caratterizzata da una partecipazione attiva dei presenti che attraverso i numerosi interventi hanno reso ulteriormente formativo l'incontro con tre relatori di altissimo livello. Abbiamo in cantiere ancora alcuni incontri e nel frattempo proseguiamo anche il percorso di formazione interna che stiamo sviluppando attraverso incontri dedicati solo al nostro staff tecnico con qualificati relatori interni al nostro team".