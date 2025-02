Vela. Il Campionato Invernale Marina di Loano è ripreso, barche in acqua tra Borghetto e Borgio Verezzi

La settima edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, è ripresa domenica 9 febbraio dopo una lunga pausa forzata dovuta alle avverse condizioni meteorologiche che hanno segnato la fine del 2024 e il mese di gennaio. Anche le regate previste per sabato 8 febbraio sono state rinviate a causa di un'allerta meteo che ha reso impossibile il regolare svolgimento del programma sotto la supervisione del Comitato di Regata presieduto da Fabio Barrasso.

Domenica 9 febbraio, grazie a un parziale miglioramento delle condizioni meteo, si è disputata una regata costiera "corta" di 7,4 miglia per tutte le classi iscritte. Il vento proveniente da 320°, con un'intensità compresa tra i 18 e i 20 nodi, ha accompagnato la gara. La linea di partenza era situata di fronte alla Marina di Loano, con la prima boa posizionata all'altezza di Borgio Verezzi. Da lì, la flotta si è diretta verso Borghetto Santo Spirito, dove ha doppiato la seconda boa prima di navigare nuovamente verso la Marina di Loano per tagliare il traguardo. In questo tratto, tra Borgio Verezzi e Borghetto Santo Spirito, il vento ha toccato punte oltre i 30 nodi, mettendo a dura prova gli equipaggi. Alla fine della prova, il Comitato di Regata ha deciso di non procedere con una seconda gara a causa dell'instabilità delle condizioni meteo e ha fatto rientrare le imbarcazioni in porto.

Classifiche al termine del quinto fine settimana di regate:

Classe ORC B

1° NOTTEDISTELLE - Alberto Chiappino (5 pt)

2° ACCIUGA - Giovanni Cravetto (14 pt)

3° Ziggy - Andrea Nasuti (15 pt)

Classe ORC C

1° CORTO MALTESE - Michele Colasante (10 pt)

2° MANIDA - Stefano Manara (11 pt)

3° OPHÉLIE - Lorenzo Novaro (11 pt)

Classe LIBERA SPI 1

1° KAI ZEN - Giorgio Possio (5 pt)

2° ATLANTIC - Aldo Caballini (17 pt)

3° L'ESCARGOT - Franco Govi (19 pt)

Classe LIBERA SPI 2

1° PEGGY - Christian Nadile (6 pt)

2° GRAZIA - Alessandro Agosta (6 pt)

3° CRISTIANA - Mariateresa La Ferla (14 pt)

Classe LIBERA VELE BIANCHE 1

1° MELTEMI - Lorenzo Pamparino (7 pt)

2° VOGLIAMATTA - Walter Spagna (12 pt)

3° BEATRIX - Clara Gallego (12 pt)

Classe LIBERA VELE BIANCHE 2

1° TUARA - Alberto Schivo (5 pt)

2° EN PLEIN AIR - Giovanni Conte (13 pt)

3° FRANCY - Roberto Mascilongo (17 pt)