Calcio, Giudice Sportivo | Eccellenza, le sanzioni settimanali nei massimo campionato ligure

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 7/2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 75,00 – CARCARESE
Per la mancanza di acqua calda nello spogliatoio del Direttore di gara.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)
TOTARO EDOARDO (MILLESIMO CALCIO)
AMMONIZIONE (III INFR)
GIRIBALDI LUCA (CARCARESE)
VILLAR RODRIGUEZ RICARDO JOSE (MILLESIMO CALCIO)
GARE DEL 8/2/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 125,00 – SAN FRANCESCO LOANO
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel corso del s.t. rivolgevano svariati insulti al AA1.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 5/3/2026
BURRI GABRIELE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
BIANCO GIANLUIGI (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
AMMONIZIONE (II INFR)
PONTE GIULIO (FEZZANESE)
AMMONIZIONE (I INFR)
MONTEFORTE LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAMPANER LORENZO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
DI LORENZO MATTEO (SAN FRANCESCO LOANO)
CALCIATORI NON ESPULSI
ALBERTO ZACCARIA ASSANE (SAN FRANCESCO LOANO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
CAVALLI GIACOMO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
CORSINI ANDREA (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
GASCO GIACOMO (PIETRA LIGURE 1956)
RIMONDO TOMMASO (SAN FRANCESCO LOANO)
MORANDO NICOLA (VOLTRESE VULTUR SSDARL)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
BONANNO PIETRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
LEMBO GIOVANNI (ATHLETIC CLUB ALBARO)
STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)
LOREFICE RICCARDO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
POMO FEDERICO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ZAMPANO GIUSEPPE MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
DI LISI SIMONE (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)
CARBONI CHRISTIAN (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
SCARANTINO FEDERICO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
VIGNOLO FILIPPO (BUSALLA CALCIO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
CARAMELLO MARCO (ATHLETIC CLUB ALBARO)
DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB ALBARO)
PAGANO SIMONE (ATHLETIC CLUB ALBARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
SIGHIERI DAVIDE (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
ODASSO TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (III INFR)
GENDUSO ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
RAVONCOLI MIRKO (PIETRA LIGURE 1956)
AMMONIZIONE (II INFR)
ALLOCCA GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)
MEDUSEI SEBASTIANO (FEZZANESE)
SCALA MATTIA (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)
CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
AMMONIZIONE (I INFR)
AGOSTINO NICOLO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
BRUZZONE ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)
CAPPELLI CRISTIAN (FEZZANESE)
SGAMBELLURI DIEGO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)
SINATRA ALESSANDRO (RIVASAMBA H.C.A.)
AGATE ANDREA (SAN FRANCESCO LOANO)
COLANTONIO LUCA (SPORTING TAGGIA SANREMO)