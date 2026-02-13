Imperia calcio, altri tre colpi sul mercato: Curtosi, Gandolfo e l'ex Cairese Biancheri rinforzano i nerazzurri

L’Imperia alza ulteriormente il livello della propria rosa con tre nuovi arrivi: Flavio Curtosi, Lorenzo Gandolfo e Pietro Biancheri.

Dopo un periodo di crescita costante e il recupero di una maggiore stabilità societaria superata la crisi grazie agli interventi finanziari propiziati dal sindaco Claudio Scajola con l'arrivo di nuovi e munifici sponsor in grado di garantire non solo ma il presente ma anche il futuro del sodalizio di piazza d'Armi, il gruppo guidato dall’allenatore e direttore generale Giancarlo Riolfo punta a consolidare la corsa verso la salvezza, dando continuità a un percorso che ha già messo in luce compattezza e determinazione.

Tra i pali, a rivestire i panni di secondo portiere arriva Flavio Curtosi, portiere classe 2004 nato a Vibo Valentia, reduce dall’esperienza in Serie C con il Messina, innesto pensato per garantire maggiore profondità e sicurezza al reparto arretrato.

In difesa torna Lorenzo Gandolfo, classe 2002 di Laigueglia, volto già noto ai tifosi dopo tre stagioni in nerazzurro: superato l’infortunio che lo aveva fermato in estate, è pronto a rimettersi a disposizione del gruppo.

In attacco spazio a Pietro Biancheri, classe 2004 di Bordighera, che riparte con entusiasmo dopo lo stop fisico della scorsa stagione vissuta con la Cairese Calcio.