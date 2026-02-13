 / Calcio

Calcio | 13 febbraio 2026, 18:03

Calcio | Le designazioni arbitrali nei gironi A e B di Prima Categoria

Verdoia dirigerà Olimpic - Multedo

Verdoia dirigerà Olimpic - Multedo

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Pier-paolo Porzio (Sezione di Genova)

BORGHETTO S.S. 1968 – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Jacopo Torrazza (Sezione di Genova)

CAMPOROSSO – CENGIO
Arbitro: Filippo Ferrara (Sezione di Savona)

CISANO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Fabio Cannella (Sezione di Genova)

DEGO CALCIO – ALTARESE 1929
Arbitro: Alessandro Di Maria (Sezione di Chiavari)

ONEGLIA CALCIO – ANDORA 1966
Arbitro: Samuele Baccino (Sezione di Savona)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Pietro Pollero (Sezione di Savona)


GIRONE B

DINAMO SANTIAGO – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Andrea Ballani (Sezione di Novi Ligure)

OLD BOYS RENSEN – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Andrea Magri (Sezione di Chiavari)

OLIMPIC 1971 – MULTEDO 1930
Arbitro: Andrea Silvio Verdoia (Sezione di Genova)

PEGLIESE – CAMPESE F.B.C.
Arbitro: Matteo Laganaro (Sezione di Genova)

RABONA VIA DELLACCIAIO – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Luca Gemme (Sezione di Novi Ligure)

ROSSIGLIONESE – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Alessandro Padula (Sezione di Novi Ligure)

VALSECCA SPORT FUN – VELOCE 1910
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Sezione di Genova)

VIRTUS DON BOSCO – VOLTRI 87
Arbitro: Vincenzo Falco (Sezione di Genova)

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium