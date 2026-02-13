Calcio | Eccellenza, le designazioni per la 21° giornata, fischietto da Sassari per Fezzanese - Pietra Ligure

ARENZANO FOOTBALL CLUB – SPORTING TAGGIA SANREMO
Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
ATHLETIC CLUB ALBARO – SAN FRANCESCO LOANO
Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
BUSALLA CALCIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO
Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
CAMPOMORONE SANT OLCESE – FOOTBALL GENOVA CALCIO
Arbitro: Salvatore Panariti (Torino)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
FEZZANESE – PIETRA LIGURE 1956
Arbitro: Claudio Salvatore Marongiu (Sassari)
Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
MILLESIMO CALCIO – VOLTRESE VULTUR SSDARL
Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
MOLASSANA BOERO A.S.D. – CARCARESE
Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
RIVASAMBA H.C.A. – GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.
Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Nicolo Orsini (La Spezia)
Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)