 / Calcio

Calcio | 13 febbraio 2026, 11:54

Calcio | Eccellenza, le designazioni per la 21° giornata, fischietto da Sassari per Fezzanese - Pietra Ligure

Corellino dirigerà Athletic - San Francesco Loano

ARENZANO FOOTBALL CLUB – SPORTING TAGGIA SANREMO

Arbitro: Lorenzo Pettirossi (Genova)
Assistente 1: Alessandro De Lucia (Genova)
Assistente 2: Nicola Penasso (Albenga)
 

ATHLETIC CLUB ALBARO – SAN FRANCESCO LOANO

Arbitro: Rodolfo Corellino (Genova)
Assistente 1: Federico Di Benedetto (Novi Ligure)
Assistente 2: Giuseppe Pasquariello (Novi Ligure)
 

BUSALLA CALCIO – FOOTBALL CLUB BOGLIASCO

Arbitro: Andrea De Longis (Chiavari)
Assistente 1: Giorgio Galante (Genova)
Assistente 2: Francesco Monaci (Genova)
 

CAMPOMORONE SANT OLCESE – FOOTBALL GENOVA CALCIO

Arbitro: Salvatore Panariti (Torino)
Assistente 1: Filippo Morbelli (Albenga)
Assistente 2: Catello Gasparo (Genova)
 

FEZZANESE – PIETRA LIGURE 1956

Arbitro: Claudio Salvatore Marongiu (Sassari)
Assistente 1: Riccardo Dell'Imperio (Novi Ligure)
Assistente 2: Luigi Arado (Genova)
 

MILLESIMO CALCIO – VOLTRESE VULTUR SSDARL

Arbitro: Christian Bergonzi (Savona)
Assistente 1: Andrea Dellerba (Imperia)
Assistente 2: Andrea Amadei (Genova)
 

MOLASSANA BOERO A.S.D. – CARCARESE

Arbitro: Luca Savino (Genova)
Assistente 1: Palmiro Scandale (Genova)
Assistente 2: Andrea Bordone (Chiavari)
 

RIVASAMBA H.C.A. – GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.

Arbitro: Luigi Ucci (Genova)
Assistente 1: Nicolo Orsini (La Spezia)
Assistente 2: Michele Bernardini (Genova)

Redazione

