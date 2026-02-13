Calcio | La Carcarese Under 21 vola con la tripletta di Cesi: "La dedica è per la famiglia e per chi mi vuole bene"

“Con il Murialdo abbiamo giocato una partita da squadra, abbiamo messo in campo quello che ci è mancato nelle scorse gare. Dopo averla ribaltata in un primo momento siamo stati recuperati, ma poi siamo stati bravi a tenere il risultato e ad allungare. Sono molto contento sia delle mia prestazione che di quella della squadra. È stato un mese difficile a causa dell’infortunio al polso, ma per fortuna la sosta è stata lunga e ho saltato solo una partita. Dedico la mia tripletta alla mia famiglia e a tutti coloro che mi vogliono bene. Domenica affronteremo il Priamar, squadra che eravamo riusciti a battere ma ogni partita ha storia a sé, grazie alla vittoria di oggi assumiamo ancora più consapevolezza e andremo a fare un’ottima prestazione”

Ancora una tripletta per bomber Federico Cesi: le sue parole dopo Carcarese U21-Murialdo.