Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la 21° giornata

BAIA ALASSIO AUXILIUM – ALBISSOLE 1909
Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Albjon Salillari (Imperia)
CERIALE CALCIO – LEGINO 1910
Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: Fulvio Romeo (Savona)
FINALE – SUPERBA CALCIO 2017
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Federico Dellisola (Albenga)
MASONE – SESTRESE BOR. 1919
Arbitro: Davide Laconi (Genova)
Assistente 1: Luca Gemme (Novi Ligure)
Assistente 2: Sebastiano Cavanna (Novi Ligure)
PRAESE 1945 – SERRA RICCO' 1971
Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
SAMPIERDARENESE – LITTLE CLUB JAMES
Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
SAVONA F.B.C. 1907 – PONTELUNGO 1949
Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Marco Vitale (Savona)
Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)