Calcio | 13 febbraio 2026, 14:09

Calcio | Promozione. Gli arbitri e gli assistenti per la 21° giornata

Cambiaso dirigerà Baia Alassio - Albissole

BAIA ALASSIO AUXILIUM – ALBISSOLE 1909

Arbitro: Thomas Cambiaso (Imperia)
Assistente 1: Davide Biggi (Genova)
Assistente 2: Albjon Salillari (Imperia)
 

CERIALE CALCIO – LEGINO 1910

Arbitro: Alessandro Bresciani (Genova)
Assistente 1: Matteo Moretti (Savona)
Assistente 2: Fulvio Romeo (Savona)
 

FINALE  – SUPERBA CALCIO 2017

Arbitro: Federico Mantero (Savona)
Assistente 1: Silvano Salvestrini (Albenga)
Assistente 2: Federico Dellisola (Albenga)
 

MASONE – SESTRESE BOR. 1919

Arbitro: Davide Laconi (Genova)
Assistente 1: Luca Gemme (Novi Ligure)
Assistente 2: Sebastiano Cavanna (Novi Ligure)
 

PRAESE 1945 – SERRA RICCO' 1971

Arbitro: Luca Magaglio (Imperia)
Assistente 1: Florjana Doci (Savona)
Assistente 2: Jacopo Giuseppe Capraro (Genova)
 

SAMPIERDARENESE – LITTLE CLUB JAMES

Arbitro: Ramez Fousfos (Albenga)
Assistente 1: Giacomo Ferrari (Genova)
Assistente 2: Kaltoum El Fary (Savona)
 

SAVONA F.B.C. 1907 – PONTELUNGO 1949

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)
Assistente 1: Marco Vitale (Savona)
Assistente 2: Daniele Pistis (Genova)

