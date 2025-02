Una giornata di sport e solidarietà a favore dell’Ospedale Gaslini domani al Tennis Sanremo: si potrà anche sfidare Gianluca Mager

Domani il Circolo Tennis Sanremo chiuderà la settimana del Festival con un evento speciale dedicato alla beneficenza: un torneo solidale di tennis e di Padel a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova, punto di riferimento per la cura dei bambini.

Un set per il Gaslini: la formula sarà quella del torneo di doppio giallo, quindi con sorteggio delle coppie, sia per il tennis che per il Padel. Sarà inoltre possibile sfidare gli agonisti del Sanremo Tennis Team, tra cui il campione Gianluca Mager, e per ogni punto vinto il Circolo donerà 100 euro all'ospedale, ma c’è di più: se a scendere in campo saranno Carlo Conti o i cantanti del Festival, la cifra salirà a 500 euro per punto! Grazie al sostegno di sponsor generosi, è stato messo a disposizione un importante plafond per questa nobile causa.

L’invito del presidente Riccardo Civarolo: "Abbiamo pensato a un’iniziativa che unisca sport, spettacolo e solidarietà. La domenica, con il Festival ormai concluso, è l’occasione perfetta per coinvolgere gli artisti in un gesto concreto di aiuto. Non dovranno più esibirsi, quindi nessun rischio per la voce, ma potranno dedicare qualche minuto per sostenere il Gaslini, un'istituzione fondamentale per tanti bambini e le loro famiglie".

L’evento è aperto a tutti e a tutti i livelli di gioco! Le donazioni provengono prevalentemente dagli sponsor, quindi ogni partecipante contribuirà, semplicemente giocando, a far crescere la raccolta fondi. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà comunque sul campo coperto.

Programma della giornata – Domenica 16 febbraio

Ore 10:30 – Ritrovo e presentazione giocatori presso la segreteria

Ore 11 – Primo sorteggio coppie con formula del doppio giallo

Ore 11 - Si potrà sfidare Gianluca Mager

Nuovi giocatori potranno essere inseriti nel corso della giornata fino alle 16

I match si giocheranno con un tie-break ai 15 punti

Ore 13 - verrà messa all'asta la racchetta con cui Fabio Fognini has battuto Rafa Nadal

L’evento è organizzato con il supporto di SanremoNews e del Gruppo MoreNews.

Per informazioni e iscrizioni: Circolo Tennis Sanremo, corso Matuzia 28, Sanremo, tel 0184.66.17.76 - 335 6148686‬, mail: info@tennissanremo.it