"Una prova convincente". Alex Bazzigalupi, tecnico del Multedo, promuove i suoi nonostante la sconfitta in trasferta contro il Savona.

L'allenatore dei genovesi al termine del match con gli Striscioni oltre ad analizzare la gara ha voluto sottolineare la cornice di pubblico giunto per l'occasione, rimarcando però come stonasse la presenza di diversi mezzi delle forze dell'ordine: "È stata una bella festa per tutti - ha dichiarato - purtroppo abbiamo perso ma noi andiamo avanti così".