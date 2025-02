Vado. L'ultima intervista di Cottafava: "Il rapporto con Tarabotto non ha inficiato il mio lavoro" (VIDEO)

E' stato un post partita intenso in casa Vado al termine della sconfitta maturata tra le mura amiche contro il "Chittolina", costata cara a mister Marcello Cottafava.

Che i rapporti tra le altissime sfere della dirigenza e i vertici dello staff tecnico non fossero idilliaci era emerso nelle ultime settimane. Nelle sue ultime parole da allenatore dei rossoblù, però, il tecnico genovese ha tenuto a rimarcare come questo non abbia inficiato sul proprio lavoro.

Una posizione che ha portato l'ormai ex mister a difendere la prestazione dei suoi ragazzi contro il Ligorna, non sufficiente a portare a casa punti né a salvare la sua panchina.