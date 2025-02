Calcio, Carcarese. Doppio cruccio per il ds Gandolfo: "Col Pontelungo ci stava stretto anche il pari, ma il primo pensiero corre all'infortunio di Brignone"

La Carcarese ha ripreso ieri sera i lavori al Corrent dopo aver perso per la prima volta da inizio campionato la vetta della classifica. Riscattarsi immediatamente sul campo è l'obiettivo dei biancorossi, come confermato dal direttore sportivo Edoardo Gandolfo subito dopo la sconfitta in terra ingauna davanti al Pontelungo.

"La nota sicuramente maggiormente negativa che abbiamo riscontrato ad Albenga è l'infortunio di Brignone. Aspettiamo di conoscere l'esito degli esami ma le prime sensazioni non sono certo positive. C'è l'aspetto tecnico ovviamente, dato il valore indubbio del giocatore, ma soprattutto umano per le conseguenze che può avere Francesco.

La partita? Siamo partiti molto bene, giocando con personalità e trovando la rete di Poggi. Durante la prima mezz'ora sembrava fossimo più vicini noi al raddoppio che loro al pareggio. Nella restante ora di gioco abbiamo avuto momenti più o meno brillanti, ma rianalizzando l'intero corso della partita probabilmente mi avrebbe infastidito lascare il Riva anche con un pareggio.

Ripercussioni sotto l'aspetto psicologico? Il gruppo è compatto e conosce la strada che vuole percorrere. Contro l'Argentina non ho dubbi che la squadra saprà reagire a dovere, ben memore anche del risultato della gara di andata".