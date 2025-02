Vela. Varati i quadri della I Zona per il nuovo quadriennio olimpico

Il Consiglio Federale della FIV, riunitosi a Roma, ha ufficialmente ratificato le deleghe del Consiglio del Comitato di Zona I Zona e gli incarichi tecnici. Con questa approvazione, il Comitato diventa pienamente operativo per affrontare al meglio il nuovo quadriennio.



Il Presidente Alessandro Pezzoli e il suo team hanno delineato un organigramma chiaro e

strutturato, con l’assegnazione di incarichi chiave a persone di grande esperienza nel mondo della vela. Roberto Goinavi assume la vicepresidenza con delega alla direzione sportiva. Enrica Bertini è segretario e tesoriere. Marcella Ercoli avrà la delega a Vela-Scuola, Scuola-Vela e Progetti Speciali. Andrea Olivi si occupa del Calendario Regate. Adelio Frixione e Enrico Pilla curano la Formazione rispettivamente Istruttori e Ufficiali di Regata. Logistica e sostenibilità saranno materie di Andrea Arasio.



Ecco tutti gli altri incarichi. Marco Iazzetta (Direttore Tecnico Zonale), Marco Cimarosti (Caposezione Ufficiali di Regata), Silvio Canetti (Medico di Zona), Paolo Vianson

(Referente Zonale della Formazione Istruttori), Francesca Quercini (Segreteria), Tonino Viretti (Comunicazione) e Paola Misurale (Consulenze Legali).



Inoltre, sono stati nominati i Delegati di Zona presso i Comitati Provinciali CONI: Marco Cimarosti (Genova), Fulvio Parodi (Imperia) e Franco Candellari (Savona)



Si aggiungono al comparto tecnico Andrea Boscolo (Referente A.C.A.D.E.M.Y), Greta Capelli Referente Scuola Vela) e Umberto Verna (Tecnico Referente Parasailing).



Il nuovo Consiglio Zonale e lo Staff Tecnico verranno ufficialmente presentati nel corso di un incontro online aperto a tutti i Presidenti e delegati di classe nella giornata di Mercoledì 26 febbraio 2025 a partire dalle 21.



Link per partecipare: https://meet.google.com/yws-jdqa-esn

"Un quadriennio intenso ci attende, con l’obiettivo di consolidare il lavoro di squadra tra il Comitato e i Circoli affiliati, puntando all’eccellenza della vela in I Zona FIV" scrive in una nota il direttivo della I-Zona.