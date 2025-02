Vela. Gran finale alla Marina di Loano per il settimo Campionato Invernale, ecco i vincitori nelle varie categorie

La 7a edizione del Campionato Invernale di Marina di Loano, organizzato dal Circolo Nautico Loano in collaborazione con il main partner Marina di Loano e lo Yacht Club Marina di Loano, si è concluso con due prove disputate il sabato e la cerimonia di premiazione domenica 16 febbraio.

Nella giornata di sabato 15 febbraio, il Comitato di Regata, presieduto da Stefano Carattino, ha organizzato due regate a bastone per tutte le classi su di 4 miglia ciascuno. La giornata è stata caratterizzata da condizioni meteo perfette con vento da nord-nord est di intensità tra i 16 e i 18 nodi, mare calmo e sole che hanno garantito divertimento, oltre a tanto agonismo, per tutti i concorrenti.

Domenica 16 febbraio, in assenza di vento il programma della giornata è proseguito con la cerimonia di premiazione e il tradizionale buffet di fine evento.

I VINCITORI FINALI





Sul gradino più alto del podio sono saliti rispettivamente per la classe ORC B: NOTTEDISTELLE (Italia Yachts 12,98) di Alberto Chiappino e per nella classe ORC C CORTO MALTESE (First 34.7) di Michele Colasante che vince anche la classifica generale ORC combinata delle due classi.

Nella classe LIBERA SPI 1 il vincitore è KAI ZEN di Giorgio Possio, mentre nella classe LIBERA SPI 2 successo per GRAZIA di Alessandro Agosta, che vince anche la classifica generale combinata delle due classi.

Nella classe VELE BIANCHE 1 successo finale per MELTEMI di Lorenzo Pamparino e di TUARA di Alberto Schivo nella classe VELE BIANCHE 2, che si impone anche nella la classifica generale combinata delle due classi.

“La settima edizione del nostro campionato invernale – dichiara Gianluca Mazza A.D. di Marina di Loano – chiude in bellezza grazie all’organizzazione dal Circolo Nautico Loano al quale offriamo il nostro supporto logistico e organizzativo per la parte a terra e con il quale condividiamo i valori dello sport e della marineria. Marina di Loano è concretamente impegnata sul tema del rispetto e della difesa dell’ambiente e in particolare di quello marino e la vela in tutte le sue forme è un modello virtuoso in questo senso. Grazie a quanti hanno contribuito al successo dell’evento e arrivederci alla prossima edizione”.

Le classifiche finali di classe.

Classe ORC B

1° cl. NOTTEDISTELLE di Alberto Chiappino pt. 7

2° cl. EMMA di Emanuela Verrina pt.14

3° cl. ACCIUGA di Giovanni Cravetto pt.15

Classe ORC C

1° cl. CORTO MALTESE di Michele Colasante pt. 8

2° cl. MANIDA di Stefano Manara pt. 10

3° cl. OPHE´LIE di Lorenzo Novaro pt. 13

Classe LIBERA SPI 1

1° cl. KAI ZEN di Giorgio Possio pt. 7

2° cl. LIMAGOLF di Matteo Basile pt. 16

3° cl. BLUE WITCH di Valerio Zunino pt. 20

Classe LIBERA SPI 2

1° cl. PEGGY di Christian Nadile pt. 6

2° cl. GRAZIA di Alessandro Agosta pt. 8

3° cl. CRISTIANA di Maria Teresa La Ferla pt. 14

Classe LIBERA VELE BIANCHE 1

1° cl. MELTEMI di Lorenzo Pamparino pt. 7

2° cl. VOGLIAMATTA di Walter Spagna pt. 9

3° cl. BEATRIX di Chiara Gallego pt. 12

Classe LIBERA VELE BIANCHE 2

1° cl. TUARA di Alberto Schivo pt. 5

2° cl. FRANCY dI Roberto Mascilongo pt. 11

3° cl. EN PLEIN AIR di Giovanni Conte pt. 13

Gianluigi Soro, presidente del Circolo Nautico Loano al termine della premiazione, ha sottolineato come: “Quest’anno, grazie anche al supporto dei fornitori tecnici dell’evento abbiamo offerto agli equipaggi una vera e propria pioggia di premi: la veleria Banks Sails ha offerto un capo di abbigliamento a tutti i primi classificati delle 6 categorie, oltre all’estrazione a sorte tra tutti i partecipanti di sei buoni sconto da 500 euro per l’ acquisto di una nuova vela. Pilates in Marina ha offerto due sessioni di Pilates sempre per estrazione fra gli iscritti e lo shipchandler Dottor Yacht di Matto Barbaro a sua volta ha messo a disposizione una serie di gadget Lewmar. La collaborazione con Marina di Loano, inoltre, è consolidata e ci permette di programmare già la prossima edizione. Infine ringrazio il Comitato di regata e quanti hanno contribuito all’organizzazione e alla riuscita del Campionato”.

Il Comitato Unico di regata e per le proteste era composto da Stefano Carattino (Presidente), Danilo Fiore, Marco Claveri ed Ernesto Bernadotti.