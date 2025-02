Giudice Sportivo, Prima Categoria. Tutti i provvedimenti nei quattro gironi liguri

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 12/02/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.ù

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORANDO SAMUEL (OLIMPIC 1971)

AMRI SALAH EDDINE (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

CASU FEDERICO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

PISCHE ALESSIO (OLIMPIC 1971)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

PASTORINO NICOLO (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE (VI INFR)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE (III INFR)

BACHEROTTI FILIPPO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

CARDINI CLAUDIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DALESIO FABRIZIO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

FILIPELLI LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

DONATO ALESSANDRO (ROSSIGLIONESE)



AMMONIZIONE (II INFR

PINNA DANIEL (OLIMPIC 1971)



GARE DEL 15/02/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 6/03/2025

PUPPO ANDREA (ROSSIGLIONESE)



INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 27/02/2025

BARRETTA LUCIANO (BORGORATTI)

CARONI ANDREA (POLIS. PIEVE LIGURE)



AMMONIZIONE (I INFR)

PINASCO LUCA (COGORNESE)

CROVETTO MASSIMILIANO (RABONA VIA DELLACCIAIO)



ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIRGENTI DAVIDE (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (III INFR)

LUNGHI VALTER (BRUGNATO 1955)



AMMONIZIONE (II INFR)

PEREYRA FRANCISCO (BORGORATTI)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

CUNEO GABRIELE (BARGAGLI SAN SIRO)

A gioco fermo, dapprima calciava con vigoria la palla contro un avversario che si trovava a terra, dopo aver subito fallo, quindi si avvicinava allo stesso e lo colpiva con un pugno, senza conseguenze lesive

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

Rivolgeva al ddg un'espressione gravemente irriguardosa (sanzione aggravata in quanto capitano - Art. 73, comma 4 NOIF)



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BO PAOLO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

Sanzione attenuata per le scuse presentate a fine gara.



SBOLGI TOMMASO (POLIS. PIEVE LIGURE)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PELLISTRI FEDERICO (BRUGNATO 1955)

PARRA LOPEZ JOHAN SEBASTIAN (CA DE RISSI SG)

MENCACCI STEFANO (QUILIANO&VALLEGGIA)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)

Subito dopo il fischio finale, si dirigeva di corsa verso il ddg al fine di aggredirlo, ma veniva tempestivamente bloccato dai compagni di squadra, senza che si verificasse alcun contatto fisico.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

MONTARSOLO SAMUELE (BOLZANETESE VIRTUS)

BIANCO LORENZO (VADINO FOOTBALL CLUB)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BAGNASCO MATTEO (ATLETICO CASARZA LIGURE)

TORRISI LEONARDO (BOLZANETESE VIRTUS)

BECCIU DAVIDE (CA DE RISSI SG)

CAVALLERO PIETRO (COGORNESE)

MATAROZZO MATTEO (OLIMPIC 1971)

MAGHAMIFAR SHARUZ (POLIS. PIEVE LIGURE)

ORECCHIA LORENZO (POLIS. PIEVE LIGURE)

DODERO MATTEO (PRIARUGGIA G.MORA)

LESKAJ SUEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

LAGUNA EDOARDO (ROSSIGLIONESE)

CHESSA PIETRO (SPOTORNESE CALCIO)

VACCA MATTIA (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BAGNASCO LUCA (ATLETICO CASARZA LIGURE)

CALVI SAMUELE (MASONE)

MANZO MARCO (ROMITO MAGRA 1922)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPANO LUCA (CA DE RISSI SG)

RAFFETTI FEDERICO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

MARCHELLI LUCA (MASONE)

DALESSIO FILIPPO (POLIS. PIEVE LIGURE)

CLAUDETT ROCHA DARLYN (PRIARUGGIA G.MORA)

PASINI PIETRO (RIOMAIOR 1965)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

SAMBA KARIM (VADESE CALCIO 2018)



AMMONIZIONE (VII INFR)

LAGHEZZA RICCARDO (ROMITO MAGRA 1922)

SORBARA MANUEL (ROSSIGLIONESE)

SCARPINO PIETRO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

BIANCO ANTONIO (VADINO FOOTBALL CLUB)



AMMONIZIONE (VI INFR)

CANI ALEKSANDRO (BORGO INCROCIATI)

OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)

LIMONTA NICOLO (OLIMPIC 1971)

FAZIO MATTEO (RIOMAIOR 1965)

MOLON LORENZO (SAVIGNONE)



SCANO LUCA (POLIS. PIEVE LIGURE)

CESTELLI FRANCESCO (QUILIANO&VALLEGGIA)

GASPARINI LUCA (RIOMAIOR 1965)

PIERONI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)

GUAZZI FILIPPO (SEGESTA SESTRI LEVANTE)

ZHUZHI ADOR (SPOTORNESE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MELONE DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO)

RUSSO LUCA (BOLZANETESE VIRTUS)

METTE IACOPO (BRUGNATO 1955)

TURINESE MATTEO (CA DE RISSI SG)

D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)

VALENTI NICOLO (PRIARUGGIA G.MORA)

MARSELLI NICOLO (ROMITO MAGRA 1922)

VEZZOLI RICCARDO (S.LORENZO DC SANVI GENOVA)

BENEDETTI DAVIDE (SAVIGNONE)

FROSIO ANDREA (SPERANZA 1912 F.C.)



AMMONIZIONE (I INFR)

MANNO MASSIMO (OSPEDALETTI CALCIO)

ZANELLO EMANUELE ALVIER (POLIS. PIEVE LIGURE)

ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)

SIMONI ALDO (ROMITO MAGRA 1922)

TEDESCHI ANDREA (ROMITO MAGRA 1922)

ARECCO CESARE (ROSSIGLIONESE)

SABRI ANAS (SAVIGNONE)

BIANCHI LUCA (SPERANZA 1912 F.C.)

CIRAVEGNA NICOLO (VADINO FOOTBALL CLUB)

PLANDO FRANCESCO (VADINO FOOTBALL CLUB)



GARE DEL 16/02/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 19/03/2025

MONTANO FABIO (CENGIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DE MARTINO ROBERTO (ATLETICO QUARTO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FREGOSO ALBERTO (COLLI 2024)



AMMONIZIONE (III INFR)

COLA EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

PRUNECCHI MARCO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (I INFR)

CARLET ALAN (CAMPOROSSO)

IARIA ALESSANDRO (SANTERENZINA)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CANAPARO LUCA (CENGIO)

ROSELLI MICHELE (IMPERIESE CALCIO)

BENASSI DANIEL (IRON FOX AMEGLIESE)

MAZZOLA ANDREA VINCENZO (SANTERENZINA)

ROVANI MATTIA (SANTERENZINA)

FOSSATI CRISTIAN (SAVONA F.B.C. 1907)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

SIVORI FILIPPO (SANTERENZINA)

A fine gara, durante il rientro negli spogliatoi, proferiva nei confronti del ddg espressioni ingiuriose e gravemente irriguardose.



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)ù

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)

TRAVELLA LUCA (CAMPOROSSO)

GALLOTTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

CEPPI GIANLUCA (IMPERIESE CALCIO)

FIORI MATTIA (MALLARE)

BARBIERI ALESSANDRO (PEGLI LIDO FBC)

DONDERO MATTEO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

BARONE DANIELE (BORGHETTO 1968)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUCIANO MICHELE (APPARIZIONE FC)

MENDOLA FILIPPO (APPARIZIONE FC)

BOTTAZZI DAVIDE (ATLETICO QUARTO)

AGRIFOGLI SAMUELE (CADIMARE CALCIO)

CALIZZANO RICCARDO (CAMPESE F.B.C.)

LODOVICI NICOLO (CAMPOROSSO)

DI STASIO PIETRO (CASARZA LIGURE)

PLEBANI MATTEO (IMPERIESE CALCIO)

BALDINI MICHELANGELO (IRON FOX AMEGLIESE)

MASINI LORENZO (IRON FOX AMEGLIESE)

VALLE PIETRO (LETIMBRO 1945)

RUSCA FRANCESCO (OLD BOYS RENSEN)

NDAO CHEIKH AHMED TI (PEGLI LIDO FBC)

PALMA FABRIZIO (RICCO LE RONDINI)

CERVINI ALESSANDRO (RIESE)

GABRIELE SIMONE (SANTERENZINA)

VENTUROTTI DAVIDE (SANTERENZINA)

CARTA SIMONE (SCIARBO & COGO CALCIO ASD)

FILES FILIPPO (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)



AMMONIZIONE (VIII INFR)

CHIUSANO DAVIDE (APPARIZIONE FC)

MONTICONE ANDREA (CASARZA LIGURE)

JABRAOUI OSSAMA (CASTELNOVESE)



AMMONIZIONE (VII INFR)

NEGRONI PAOLO (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)

SERRA LORENZO (CAMPOROSSO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

HAMATI ARTUR (BAIA ALASSIO AUXILIUM)

SOMMOVIGO GIANMARCO (BOLANESE)

DESOGUS DIEGO (CADIMARE CALCIO)

MANFREDI NICOLA (CADIMARE CALCIO)

CHIAPPORI DANIEL (CAMPESE F.B.C.)

GALLESIO ANDREA (CENGIO)

COLOMBO EMANUELE (SAVONA F.B.C. 1907)

RIZQAOUI EDRIS (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)



AMMONIZIONE (III INFR)

MORINA ALBERT (CASTELNOVESE)

IRIANA HARRISON OSAREM (CENGIO)

ZIZZINI MARCO (CENGIO)

MONTICELLI IVAN (DEGO CALCIO)

SPRIANO MATTEO (DEGO CALCIO)

TIENON MOHAMED (LETIMBRO 1945)

PERUCCHIO LUCA (MULTEDO 1930)

TOBIA MATTEO (MULTEDO 1930)

BALAYOKO MAMADOU (PEGLI LIDO FBC)

BALLARD LORENZO SERGIO (PEGLI LIDO FBC)

BELVISO FILIPPO (SANTERENZINA)

GARBARINO GIULIO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

VERCELLI STEFANO (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE)

ALVARADO RIVERA GEORDIE (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

RENZA MANUEL (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)



AMMONIZIONE (II INFR)

CAPPELLETTI GIOVANNI (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

CARBONE ANDREA (A.N.P.I.SPORT E.CASASSA)

MUNIZ DE ANDRADE LUCAS (BORGHETTO 1968)

OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)

GRANDI ALESSIO (CAMPOROSSO)

PAOLETTI LORENZO (F.C.LAVAGNA 2.0)

BURDISSO SIMONE (IMPERIESE CALCIO)

CANCIELLO ROBERTO (IRON FOX AMEGLIESE)

PANGALLO MATTEO (IRON FOX AMEGLIESE)

GARIBOTTI SILVIO (MAROLACQUASANTA)

SEMINO RICCARDO (MULTEDO 1930)

POGGI LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

PELLEGRINO GILBERTO (ONEGLIA CALCIO)

CHELLA MICHELE (RICCO LE RONDINI)

MAGGIANI ANDREA (RICCO LE RONDINI)

VENTRIGLIA MICHELE (RIESE)



AMMONIZIONE (I INFR)

GUARDONE MATTEO (ANDORA 1966)

PAFFUMI NICOLO(ATLETICO QUARTO)

RIMASSA ANDRA (BORGHETTO 1968)

PRETTO PAOLO (F.C.LAVAGNA 2.0)

ALLOISIO FILIPPO (IMPERIESE CALCIO)

BARBARO LORENZO (OLD BOYS RENSEN)

BENVENUTO NICOLO (SORI)

BRIZIO GIORGIO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LAGZDINS AKSELS (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)