L'assessore regionale Simona Ferro ospite dell'Osservatorio Valore Sport: "Tasso di praticabiità al 100%, in Liguria è possibile praticare qualsiasi tipo di attività sportiva"

Continua l'impegno di Regione Liguria nella promozione dello sport e della cultura del movimento ligure. Mercoledì mattina, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro è intervenuta al convegno dell’Osservatorio Valore Sport (The European House-Ambrosetti) dal titolo “Riportare lo sport e la cultura del movimento al centro dell’agenda politica per creare valore per il Paese”.

In vista del 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport, il territorio è stato inserito, insieme al Comune di Napoli e alla Città di Venezia, nella tavola rotonda “Territori in movimento”, dedicata allo sviluppo di nuove politiche per rendere lo sport più accessibile e inclusivo.

“Abbiamo voluto portare a Roma le nostre proposte per un territorio sempre più a misura di sportivo” – spiega l’assessore Ferro. “Dalla costruzione di nuove aree attrezzate all’aperto all’erogazione di contributi alle famiglie attraverso Dote Sport, dagli interventi per la riqualificazione degli impianti sportivi alla regolamentazione delle Palestre della salute per i cittadini più fragili: in Liguria vogliamo uno sport realmente accessibile e inclusivo”.

Nel corso del convegno, la Liguria è stata spesso citata come un modello virtuoso. “Siamo la regione con la maggiore dotazione sportiva scolastica e una delle poche, insieme al Piemonte, ad avere un tasso di praticabilità sportiva del 100%, il che significa che in Liguria è possibile praticare qualsiasi disciplina. Questi dati incoraggianti ci spingono a proseguire il nostro lavoro con determinazione e responsabilità”, ha concluso Ferro.