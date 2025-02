Calcio, Ceriale. Una nuova tribuna "double face" per il Merlo

La nota societaria:

Il Ceriale Progetto Calcio è lieto di annunciare pubblicamente che è stata installata una nuova tribuna sulla piattaforma lato sede che permetterà di assistere alle partite su entrambi i campi essendo provvista di seggiolini (rigorosamente biancoblù) da ambo i lati. Una comodità maggiore per gli utenti dello stadio Francesco Merlo nata dagli sforzi congiunti tra la nostra Società e l’Amministrazione Comunale di Ceriale.

“Tecnicamente questo progetto era nato praticamente già due anni fa dalla necessità di sostituire le vecchie tribune andate in disuso e che hanno dovuto essere smontate - ha dichiarato il Presidente Giuseppe Fresia, grande fautore dell’opera -. A luglio abbiamo contattato nuovamente la ditta e il Comune con un nuovo progetto. Tutti i lavori si sono svolti in tempi relativamente brevi e pochi giorni fa c’è stato il montaggio”.

Al campo presente anche l’assessore allo sport Daniele Gaglioti, che il Presidente ha ringraziato di persona: “Nonostante sia una piccola opera, dimostriamo ancora di essere a supporto e a sostegno dello sport e, in questo caso, del Ceriale Calcio. Tra non molto verrà fatto anche un prossimo intervento un po' più sostanzioso che riguarderà il ‘Merlo B’: verrà rigenerato il manto superiore, questo aumenterà ancora il prestigio dell'impianto. Sono un tifoso del Ceriale e seguo molto le vicende delle squadre soprattutto sui social perché sono sempre un po’ impegnato. In generale direi proprio che tutti stanno svolgendo una buona stagione”.

Fresia e Gaglioti concludono con dei doverosi ringraziamenti: “Al Sindaco Marinella Fasano, al Vicesindaco Luigi Giordano con delega ai lavori pubblici, all'Amministrazione tutta e all’Ufficio Tecnico nella persona dell'architetto Diego Rubagotti e i collaboratori”.