Secondo appuntamento con la Skialper Night ad Artesina

Lo sci alpinismo fa breccia ad Artesina. Il secondo dei tre giovedì dedicato alla "Skialper Night" promette, ancora una volta, scintille. Dopo il grande successo di giovedì scorso, con oltre 300 partecipanti sui tracciati identificati dall’organizzazione sul Pian della Turra, questa sera si replica con un nuovo appuntamento dedicato agli Skialper. Una grande opportunità per gli amanti di questa specialità, protagonista a Milano Cortina 2026, per rivivere da una prospettiva inedita uno dei gioielli dello sci monregalese. La Turra, meta appetibile per sciatori di ogni livello, è un must per gli amanti della montagna: la stazione di Artesina intende far vivere, in totale sicurezza, un'esperienza assoluta ed esclusiva.

Il programma prevede ritrovo e partenza alle ore 17, in zona 1300, per una “pellata” in totale sicurezza e nel rispetto delle regole. Pit stop in quota con punto ristoro aperto alla “Baita della Turra” ed a valle a “La Tana del lupo” e “La Greppia”.